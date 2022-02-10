Sakarya Büyükşehir'de çalışanlara yüzde 45-50 zam için imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel anlamda yaşanan krize bağlı yaşanan ekonomik sorunların vatandaşa yansımaması adına başlattığı milli mücadeleye Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Hükümetin asgari ücretliye, emekliye, memura ve tüm alanlardaki çalışanlar için yaptığı yüksek zam oranlarından sonra belediye personeli için de ciddi bir iyileştirme yapıldı. Büyükşehir iştiraki BELPAŞ çalışanları için Başkan Ekrem Yüce ve ekibinin 2 buçuk ay süren çalışmaları tamamlandı ve sözleşmeler hazırlandı. Personele yevmiye başına ve sosyal hakları için yüzde 45 ve 50 arasında zam uygulanmasını, 12 gün olan ikramiye adinin ilk yıl 24, ikinci yıl 26 ve üçüncü yıl 28 güne çıkarılmasını ve yakacak yardımı iyileştirilmesini kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sendika görevlileriyle birlikte imzayı atan Başkan Yüce, işçilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

"Cumhurbaşkanımız bir mücadele başlattı"

Yüce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı mücadeleye destek vermek için çalıştıklarını belirterek, "Bugün yaklaşık 2 buçuk aylık yoğun bir müzakere sürecini hep birlikte karara bağlayacağız. 24 Kasım 2021 tarihinde Hizmet-İş Sendikasıyla yapmaya başladığımız Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerini 8 Şubat 2022 tarihi itibariyle tamamladık. Hemşerilerimize hizmet için gündüz gece demeden fedakarca gayret gösteren ve en iyi zammı hak eden BELPAŞ'ta görevli arkadaşlarımızın maaşlarına şartların müsaade ettiği en iyi iyileştirmeyi yaptık. Malumunuz ülke olarak birlikteliğimizin sınandığı günlerden geçiyoruz. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada finansal dalgalanmalar yaşanıyor. Ancak biz, tüm dünyadan ayrı olarak Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi politikalarına karşı cephe alan küresel faiz lobilerinin müdahalesiyle de uğraşıyoruz. Malumunuz Sn. Cumhurbaşkanımız bu konuyu adeta bir toplu mücadele olarak ele aldı ve milletimizi rahatlatacak zamlar gerçekleştirdi. Enflasyon ve fırsatçılıkla mücadele adına çeşitli denetlemeler ve düzenlemeler getirdi. İnşallah bu gayretlerimiz sonucunda küresel faiz lobisine karşı kazanan ülkemiz olacaktır" dedi.

"Olabilecek en iyi iyileştirmeyi yaptık"

2 buçuk aylık sürecin sonunda yapılabilecek en iyi iyileştirmenin uygulandığını belirten Yüce yapılan zam oranlarını açıklarken, "Bizler de Cumhurbaşkanımızın başlattığı mücadeleye destek olmak, çalışma arkadaşlarımızın şartlarını iyileştirmek adına ilgili STK temsilcilerimizle bir araya geldik. Şartların müsaade ettiği en makul iyileştirmeyi gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda bugün 3 yıllık bir toplu iş sözleşmesini imzalayacağız. Bu sözleşmeye göre sözleşmenin birinci yılında BELPAŞ'ta görevli çalışma arkadaşlarımızın yevmiyelerine yüzde 45-50 arasındaki oranda zam yapıyoruz. Sosyal haklarına da yine yüzde 45-50 arası oranda zam yapıyoruz. Sözleşmenin ikinci ve üçüncü yılında ise tüm arkadaşlarımızın yevmiyelerine ve sosyal haklarına enflasyon oranında zam yapılacaktır. Toplu iş sözleşmesinde bulunan 12 gün akdi ikramiye tutarını: Sözleşmenin birinci yılında 24 güne çıkarıyoruz. Sözleşmenin ikinci yılında 26 güne çıkarıyoruz. Sözleşmenin üçüncü yılında ise 28 güne çıkarıyoruz. 135 lira tutarındaki yıllık yakacak yardımını aylık 50 lira yapıyoruz. Böylece yıllık yakacak yardım tutarını 600 liraya çıkartıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun" diye konuştu.