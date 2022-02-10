Bakan Koca'dan 'USH' paylaşımı: E-reçete yazmak, rapor vermek mümkün
Sağlık Bakanı Koca: "Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH), gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!"
Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek." dedi.
Uzaktan Sağlık Hizmetinin, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşlarının sunabileceğini aktaran Koca, "Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.
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UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ BAŞLIYORDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2022
Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek.