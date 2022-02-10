Bakan Koca'dan 'USH' paylaşımı: E-reçete yazmak, rapor vermek mümkün

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile uzaktan sağlık hizmeti sunan ve sunacak sağlık tesislerinin uyması gereken usul ve esaslar belirlendi.

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek." dedi.

Uzaktan Sağlık Hizmetinin, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşlarının sunabileceğini aktaran Koca, "Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.