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Bakan Dönmez açıkladı: Elektrikte yeni düzenleme olacak mı?

Bakan Dönmez; 'Elektrikte daha önce yapılan 150 kilovatsaatlik düzenleme, gelen öneriler üzerine 210 kilovatsaate yükseltilmişti. Bunun yanı sıra küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler de değerlendirilmektedir. Bilinmelidir ki küresel emtia ve enerji fiyatları enerjide dışa bağımlı ülkeleri doğrudan etkilemektedir. Fakat hükümetimiz özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü hafifletecek politikalara devam edecektir.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 17:42
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Bakan Dönmez açıkladı: Elektrikte yeni düzenleme olacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını belirterek, "Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca, akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğal gazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır. " dedi.

Bakan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen yıldan itibaren kömür fiyatlarının 5, doğal gaz fiyatlarının ise 10 kat arttığını söyledi.

Doğal gazın yüzde 99'unun, petrolün ise yüzde 92'sinin ithal edildiğini kaydeden Dönmez, elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların oranının yüzde 50 olduğunu aktardı.

Dönmez, Türkiye'nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanlarında son 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkati çekerek, "Bu sayede son 20 yılda elektrikteki toplam kurulu gücümüzü 3,5 kat artırarak 100 bin megavat seviyesine ulaştık." ifadesini kullandı.

Yerli ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla küresel fiyat artışının bir kısmının engellendiğinin altını çizen Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımıza yansıyacak bedelin minimumda kalması için de destek mekanizmalarını hayata geçirdik. 2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğal gazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır. " diye konuştu.

Dönmez, hükümetin dar gelirli vatandaşlar için son 3 yılda 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar liralık destek sağlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğal gaz da dahil edilmiştir. Yaklaşık 3 milyar liralık doğal gaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak. Hane başı yıllık doğal gaz destek miktarı ise 450 ila 1150 lira arasında olacak. Türkiye'nin 81 şehrine doğal gaz götürdük. Türkiye'yi nükleer enerjiyle buluşturmak için gün sayıyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücümüzü yüzde 65'e çıkardık."

- "Yerli ve milli siyasetçiye ihtiyaç var"

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için çeşitli adımlar atıldığını vurgulayan Dönmez, "Ne zaman bir adım atılsa bu konuda muhalefetin ortaya koyduğu siyaset tarzı Türkiye'nin yerli ve milli politikalara olduğu kadar yerli ve milli siyasetçilere de ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Dönmez, şunları kaydetti:

"Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak oranını artırmaya yönelik attığımız her adımı, nükleer, termik, hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santrallerinde engellemeye çalışarak bir nevi ülkemizi karanlığa ve dışa bağımlılığa iten zihniyet, son günlerde vatandaşlarımızı da kışkırtarak bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmak istemektedir. Bu sektörlerde binlerce insan çalışmakta ve bu kardeşlerimizin ekmeğiyle oynamaktadırlar. Elektrikte daha önce yapılan 150 kilovatsaatlik düzenleme, gelen öneriler üzerine 210 kilovatsaate yükseltilmişti. Bunun yanı sıra küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler de değerlendirilmektedir. Bilinmelidir ki küresel emtia ve enerji fiyatları enerjide dışa bağımlı ülkeleri doğrudan etkilemektedir. Fakat hükümetimiz özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü hafifletecek politikalara devam edecektir."

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