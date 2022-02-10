Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 18:36
İlçedeki bir lisede kız öğrenci, öğretmeni Ç.A'nın kendisine gönderdiği mesajlardan rahatsız olunca durumu ailesine bildirdi.
Aile, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.
Kaymakamlık tarafından açığa alınan öğretmen, daha sonra gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız