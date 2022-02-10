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Talip Geylan: Mazeret tayin sorunu öğretmenlerimizin dramıdır

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "İl içi ve iller arası mazeret tayin sorunu öğretmenlerimizin dramıdır. Bu durum sadece eş durumundan dolayı tayin talepleri karşılanmayan bir kısım öğretmenimizin meselesi değildir, aynı zamanda bir sosyal dramdır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 20:24
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Talip Geylan: Mazeret tayin sorunu öğretmenlerimizin dramıdır

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eğitim çalışanlarının sorunları, çözüm önerileri, mazeret tayinleri ve Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların seçim süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların 7. genel kurullarının hayırlı olmasını temenni eden Geylan, "Bilindiği gibi konfederasyonumuza bağlı olarak sendikalarımız 11 hizmet kolunda hizmet vermektedir. Önceki hafta itibari ile ilk kongremizi gerçekleştirdik. Kongrede Türk Haber-Sen Genel Başkan Yücel Kazancıoğlu yeniden seçilerek güven tazeledi. Hayırlı olsun. Genel Başkan Yücel Kazancı ve yeni yönetimde görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Konfederasyonumuza hizmet etmiş ve bu kongrede bayrağı teslim etmiş arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Türkiye Kamu-Sen'in kamu çalışanlarının tek umudu olduğunu söyleyen Geylan, "Üyemiz olsun olmasın tüm kamu çalışanlarının gözü Türkiye Kamu-Sen'de. Türkiye Kamu-Sen bugün saygın bir konumdaysa, bu kurulduğumuz ilk günden bu yana teşkilatımıza emek veren emektarlarımız sayesindedir. Bu minvalde 7. Olağan Genel Kurullarımızda görevi devreden ya da devredecek olan arkadaşlarımız başta olmak üzere 1992'den beri şanlı, şerefli hak mücadelesine katkı sunan bütün emektarlarımıza teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi 10 sendikamız daha seçimlerini gerçekleştirecektir. Şimdiden bütün kongrelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kamu çalışlarının tek güvencesi ve umudu Türkiye Kamu-Sen'dir. Kamu çalışanları rahat olsun. Türkiye-Kamu-Sen dimdik ayaktadır ve onların güvenine layık olmaya, her platformda haklarını ilk günkü mücadele şevkiyle korumaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

İlin iki farklı ilçesinde görev yapmakta olan eşlerden bazılarının arasında iki ilden daha fazla mesafe bulunduğunu da söyleyen Geylan, "Örneğin Ankara'nın Nallıhan ilçesi merkeze 162 km'dir. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi merkeze 179 km'dir. Erzurum'un Şenkaya ilçesi merkeze 162 km'dir. Bu ilçelerde görev yapan öğretmenlerimiz, 'aynı ilde görev yapıyorlar' denilerek adeta görmezden geliniyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz bulunduğu ilçede 3 yıl çalışma şartı veya il içinde 50 km sınırı getirilerek, özrünün bulunduğu ilçe ile görev yeri arasında 50 km'nin üzerinde mesafe bulunan il içi eş özrüne sahip öğretmenlere ilçe emri hakkı verilmesidir" diye konuştu.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ı ziyaretinde Türk Eğitim-Sen'in hazırladığı 'Yükseköğretim Kurulu Hakkında Tespitler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu raporu sunduğunu ve bu hususun söz konusu raporda da yer aldığını hatırlatan Geylan şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceğini inşa ederken önemli görev biçilmiş olan yükseköğretim kurumlarımıza emek veren akademisyen ve diğer çalışanların sorunlarını yakından takip ediyoruz. Bu noktada öncelikli ele alınması gereken sorunların başında 50/D statüsünde çalışan akademisyenlerimizin gelecek kaygısından kurtarılması da gelmektedir. Genç akademisyenlerimiz ivedilikle 33/A kadrosuna alınmalıdır."

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