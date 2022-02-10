Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi

Sabah'tan Haza Ateş'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modeli ve 60 milyarlık Kredi Garanti Fonu destekli finansman paketini Cumartesi açıklayacak. Pakette, üretim, ihracat öncelikli desteklerin yanı sıra bir dizi tedbir ve teşvik yer alacak.

BAKAN NEBATİ DEV DESTEK PAKETİNİ AÇIKLAYACAK

Bakan Nebati programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Garanti Fonu'nun toplamda 60 milyar liraya ulaşacak 3 ayrı kredi kefalet paketi hazırladığını açıklamıştı. İleri teknoloji, enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç, tarım ve hayvancılık ile turizm gibi yaşamsal öneme sahip sektörlere türlü kredi imkanı sağlanacak. Yeni uygulama ile Hazine destekli kredilerin altın, dövize yatırım şeklinde amacı dışında kullanımı engellenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı program kapsamında verilecek kredilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetleyecek.

ÜRETİCİ VE İHRACATÇI ŞİRKETLERE DESTEK

Bugüne kadar 503 bin firmaya 716 milyar liralık kredi kullandırılan Kredi Garanti Fonu aracılıyla reel sektöre yeni finansman imkanı sunulacak. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu paket kapsamında, "İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği" kapsamında KOBİ ve bunlarından dışındaki tüm firmaların finansmana erişimini sağlamak amacıyla kullandırılacak.

Kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerden başlayarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalara "Yatırım Destek Paketi" kapsamında kredi desteği sağlanacak.

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYET

Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lere İhracat Destek Paketi kapsamında kredi kullandırılacak. Destek paketi üretici, ihracatçı, yatırım yapan, istihdam yaratan şirketlere önemli katkı sağlayacak.

KREDİ DÖVİZ ALTIN ALIMI GİBİ AMACI DIŞINDA KULLANILAMAYACAK

Program kapsamında kullanılacak kredilerin amacına uygun kullanıp kullanılmadığı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilecek. Bakanlık, fatura, sözleşme belgeleri takip ederek bu kredilerin döviz, altın gibi amacı dışında yatırımlara yönlendirilmesini önlemeye yönelik tedbirler alacak.

YENİ NESİL KREDİLER GELİYOR

KGF kefaletli kredilerde yeni enstrümanlar geliştiriyor. Kartlı sistem bunların başında gelmekle beraber daha çok selektif krediler ile proje bazlı ve sektörel odaklı bir kredi ve kefalet mekanizması devreye girecek.

Bu imkanlar artık doğrudan mevduata, dövize ve farklı alanlara yönlendirilemeyecek, doğrudan işletmelerimizin ihtiyacına yönelik kullanılabilecek. Hem gereksiz bir kredi genişlemesine sebebiyet vermeden hem de ülke olarak mücadele ettiğimiz enflasyonun artmasına katkı sağlamadan daha çok proje odaklı bir KGF kefaleti mekanizması işletmelerin hizmetine sunulacak.

ALTIN YASTIK ALTINDAN ÇIKACAK

Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.

Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi verecek. Programı iş dünyasından üst düzey yöneticiler, STK'lar, piyasadaki çatı kuruluşların temsilcilerin ve kamu ile özel bankaların genel müdürleri katılacak.