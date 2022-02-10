Tutuklanan terör örgütü şüphelisi gazetecileri tehdit etti

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü olan 15 Şubat'ı bahane ederek, terör örgütünün ülke genelinde eylem yapabileceğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri çalışma başlattı. Bu kapsamda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüyle irtibatlı olabilecek kişilere yönelik harekete geçti. Ekipler, bugün sabaha karşı 4 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Tuğba Akyüz, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolüne götürülen Akyüz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" diyerek tehditler savurdu. Akyüz, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.