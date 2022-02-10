Üç ağabeyi şehit edilen Mustafa Necmi İlhan, TMT hakkındaki söylemleri eleştirdi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest
Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi
Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
İstabul'da halk ekmekten sonra fırınlar da ekmeğe zam yaptı
İstabul'da halk ekmekten sonra fırınlar da ekmeğe zam yaptı
TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez
TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez
Kendi çorabını öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi
Kendi çorabını öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi
Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na... Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na... Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli
Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem korona hem de kanser olduğunu öğrendi
Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem korona hem de kanser olduğunu öğrendi
Sağlık çalışanı ATM'den çekti, bin katına satıyor
Sağlık çalışanı ATM'den çekti, bin katına satıyor
Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı
Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı
Bakan Kurum: Koronavirüsü hafif geçiriyorum
Bakan Kurum: Koronavirüsü hafif geçiriyorum
Canı sıkılan güvenlik görevlisinden 13 milyon 500 bin TL'lik skandal!
Canı sıkılan güvenlik görevlisinden 13 milyon 500 bin TL'lik skandal!
Osman Kavala hakkında mahkeme 'oy çokluğuyla' kararını verdi
Osman Kavala hakkında mahkeme 'oy çokluğuyla' kararını verdi
İlk Omicron varyantı vakasını keşfeden doktor konuştu: Bana baskı yaptılar
İlk Omicron varyantı vakasını keşfeden doktor konuştu: Bana baskı yaptılar
MSB'de 2022 yılı içerisinde 113 personel FETÖ'den ihraç edildi
MSB'de 2022 yılı içerisinde 113 personel FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Nebati kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak
Bakan Nebati kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak
Bakanlık, uzaktan sağlık hizmetleri için kuralları belirledi
Bakanlık, uzaktan sağlık hizmetleri için kuralları belirledi
THY, 10 bin TL maaşla 1000 kabin memuru alımında süreyi uzattı
THY, 10 bin TL maaşla 1000 kabin memuru alımında süreyi uzattı
'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
Erbaş'tan sürücülere çay ve bisküvi ikramında bulunan İmam'a tebrik
Erbaş'tan sürücülere çay ve bisküvi ikramında bulunan İmam'a tebrik
Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu
Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu
Şeyh Edebali'nin sözü ile Hadisi Şerifli personel alım ilanı
Şeyh Edebali'nin sözü ile Hadisi Şerifli personel alım ilanı
Bakan Özer: 850 bin dersliğin 434'ünde yüz yüze eğitime ara verdik
Bakan Özer: 850 bin dersliğin 434'ünde yüz yüze eğitime ara verdik
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Üç ağabeyi şehit edilen Mustafa Necmi İlhan, TMT hakkındaki söylemleri eleştirdi

Üç kardeşi 1963 yılındaki "Kanlı Noel" olaylarında EOKA terör örgütü tarafından Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde şehit edilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkındaki mesnetsiz söylemleri eleştirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 23:24
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

21 Aralık 1963 tarihi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için en karanlık günlerden biriydi. EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesi, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek ve Enosis ülküsünü gerçekleştirmek için kanlı saldırılarını düzenledi. O dönemde Kıbrıs'ta bulunan askeri hastanenin yöneticiliğini yapan ve o zaman binbaşı rütbesinde olan, emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın küvette kurşuna dizilen üç çocuğu ve eşi, yüzlerce masum sivilin katledildiği bu saldırıların en akılda kalanıydı. Bu olay tarihe "Kanlı Noel" olarak geçti. Bu olayın mağdurlarından olan Nihat İlhan'ın oğlu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında yapılan mesnetsiz açıklamaları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yorumladı.

"Kıbrıs ile ilgili yorum yaparken, Kıbrıs tarihinin ve Kıbrıs'ta Türklerin varlık mücadelesinin iyi bilinmesi kanısındayım"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgi olduğunu ve Kıbrıs hakkında yorum yapılacağı zaman tarihinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Necmi İlhan, "Kıbrıs'ta eli kanlı EOKA terör örgütü tarafından şehit edilen Murat, Kutsi ve Hakan'ın kardeşi, Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğluyum. Kıbrıs ile ilgili yorum yaparken, Kıbrıs tarihinin ve Kıbrıs'ta Türklerin varlık mücadelesinin iyi bilinmesi kanısındayım. Bu nedenle de 10 Şubat 2022 tarihli bu bilgilendirmeyi sizlerle paylaşmayı uygun buldum" dedi.

"Eğer bugün Türk Mukavemet Teşkilatı olmasaydı, Kıbrıs bir Rum adası oldurdu"

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkında kullanılan asılsız ve mesnetsiz ifadeleri de sert bir dille eleştiren Mustafa Necmi İlhan, üç ağabeyinin Kıbrıs'ta EOKA kanlı terör örgütü tarafından şehit edildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:
"1 Ağustos 1571'de tam 80 bin şehit ve 1 yıl süren savaşla Osmanlı tarafından Kıbrıs adası fethedildi ve 450 yıldır adada Türk varlığı söz konusudur ve hala devam etmektedir. 1950'lerin başında ise adayı bir Rum adası yapma fikri ile EOKA kuruldu. EOKA terör örgütü Kıbrıs'ı tamamen bir Rum adası yapma amacıyla eylem planları düzenledi. Bununla birlikte de Kıbrıs'ta 1950'lerin sonu ve özellikle de 60'ların başında soykırım hazırlığı yapıyorlar. Önce küçük şekilde Türklerin taciz edilmesi ile başlayan olaylar daha sonra Türklerin farklı mezalimlere maruz kalması ve her gün şehit haberlerinin gelmesi ile beraber ilerliyordu. Türkler de direniş gösteriyor ama maalesef bu yeterli gelmiyordu. Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 1958'de Tümgeneral Karabelen'in görevlendirilmesi sonrasında 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı yani TMT kuruldu. Rahmetli Dr. Fazıl Küçük ve rahmetli Rauf Denktaş bu teşkilatın kurucu önderleridir. Nice hayatını kaybetmiş rahmetli Kıbrıs mücahiti de bu teşkilatta görev almış, kurulmasında emek sarf etmiştir. Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türklerinin can güvenliğini, namus ve şerefini korumayı amaç edinmişti. Ayrıca Megali İdea denen, adayı Rum adası yapmak için yapılacak saldırı ve soykırıma karşı çıkmak ve anavatan ile bağları sağlamak konusunda da Türk Mukavemet Teşkilatı görev yapıyordu. Hedef olarak ilk başlangıçta Ankara'da, Antalya'da farklı eğitim kamplarının kurulması ve burada 5 bin kadar mücahitin eğitilmesi ve silahlandırılması amacı belirlenmişti. Bu mücadele kapsamında eğitilen mücahitler Kıbrıs'ta farklı yerlerde direnç gösteriyor, Kıbrıs'taki EOKA'cı katillere örgütlü bir direniş ile karşı duruyorlardı. Bu direniş sırasında da hepimizin iyi bildiği, özellikle 23 Aralık 1963'te başlayan Rumların daha ağır saldırıları sonucunda 500'e yakın Kıbrıs Türkü şehit edildi. Bunun yanında da pek çok kişi yaralandı ve gazi oldu. 20 Temmuz 1974'e kadar katil sürüsü EOKA'nın soykırım saldırılarına kahramanca göğüs geren Türk Mukavemet Teşkilatı 1 Ağustos 1976'da da Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürüldü ve çalışmalarına devam ediyor. Bu arada Kıbrıs'ta binlerce şehidimizi, gazilerimizi, Türklere yapılan soykırımı yok sayarak, tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bizatihi 3 ağabeyini şehit vermiş bir insan olarak bunu söylemek istiyorum. Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkünün izzet ve şerefi için mücadele eden bir milli mücadele ruhudur. Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs'ta Türklerin destansı direnişinin bir simgesidir. Eğer bugün Türk Mukavemet Teşkilatı olmasaydı, Kıbrıs bir Rum adası olurdu. Rahmetli babam Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın söylediklerinden sizlerle paylaşmam gerekirse eğer Türk Mukavemet Teşkilatı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmasaydı Kıbrıs'ta bugün Türk varlığından bahsetmek mümkün olmazdı. Bu nedenle bilinmelidir ki Kıbrıs'ta Türklerin Kuvay-ı Milliye'si Türk Mukavemet Teşkilatıdır."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
TMO önünde ucuz yağ kuyruğu
TMO önünde ucuz yağ kuyruğu
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
Operasyon dönüşü askerlerin helikopterle alınması kamerada
Operasyon dönüşü askerlerin helikopterle alınması kamerada
İSKİ'den İstanbullulara 'faturaların düzenli ödenmesi' çağrısı
İSKİ'den İstanbullulara 'faturaların düzenli ödenmesi' çağrısı
Düzce Belediye Başkanı Özlü, koronavirüse yakalandı
Düzce Belediye Başkanı Özlü, koronavirüse yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 10 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi

Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sendikal faaliyet kapsamında nöbete gelmeyen aile hekimlerine verilen ihtar puanı ile cezalandırılması işlemini hukuka uygun bularak aksi yöndeki mahkeme kararlarını bozdu.
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Yüksek maaşlara, çift maaşlara, seçimlere vs. dava açılabilir mi?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

GİH sınıfına geçen Polislerin emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Bu yazımızda memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı sorunların sitemiz uzmanlarınca açıklandığı özel konuları sekiz başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak

Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla son aşamaya gelen yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan 62 bin 630 polis belirlenen yeni sürelere tabi olacak. Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek
Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?

Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?

Bugünde kadar ki toplu sözleşme metinlerinde kamu personeline ilişkin ileriye yönelik vaatler yer almaktadır. Bu hükümler kamu personeli için haklı beklenti doğuracaktır. Danıştay 12. Dairesine yansıyan bir olay bu haklı beklentinin olmamasının kamu personelinde hayal kırıklığı yarattığı ve gereksiz dava süreçlerinin yaşanmasına yol açtığını ortaya koymaktadır.
Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!

Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!

Yozgat Bozok Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanlarında kişiye özel şartlardan dolayı düşük KPSS puanlı adaylar yerleşti!
MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!

MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!

2022 Yılı Alan Değişikliği Başvuru İşlemleri başladı fakat MEB Alan değişikliği başvurularında üniversitelerden alınan 540 saatlik sertifikaları kabul etmiyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
'Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar'

'Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar'

Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal: "Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar”
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
DSÖ: Yeni varyant Omicron'dan daha bulaşıcı

DSÖ: Yeni varyant Omicron'dan daha bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron?un (BA.1) alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, BA.2′nin halihazırda dünya çapında baskın olan BA.1′den daha bulaşıcı olduğunu ve muhtemelen daha yaygın hale geleceğini söyledi.