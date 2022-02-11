11 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest
Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi
Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
İstabul'da halk ekmekten sonra fırınlar da ekmeğe zam yaptı
İstabul'da halk ekmekten sonra fırınlar da ekmeğe zam yaptı
TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez
TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez
Kendi çorabını öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi
Kendi çorabını öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi
Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na... Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na... Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli
Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem korona hem de kanser olduğunu öğrendi
Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem korona hem de kanser olduğunu öğrendi
Sağlık çalışanı ATM'den çekti, bin katına satıyor
Sağlık çalışanı ATM'den çekti, bin katına satıyor
Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı
Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı
Bakan Kurum: Koronavirüsü hafif geçiriyorum
Bakan Kurum: Koronavirüsü hafif geçiriyorum
Canı sıkılan güvenlik görevlisinden 13 milyon 500 bin TL'lik skandal!
Canı sıkılan güvenlik görevlisinden 13 milyon 500 bin TL'lik skandal!
Osman Kavala hakkında mahkeme 'oy çokluğuyla' kararını verdi
Osman Kavala hakkında mahkeme 'oy çokluğuyla' kararını verdi
İlk Omicron varyantı vakasını keşfeden doktor konuştu: Bana baskı yaptılar
İlk Omicron varyantı vakasını keşfeden doktor konuştu: Bana baskı yaptılar
MSB'de 2022 yılı içerisinde 113 personel FETÖ'den ihraç edildi
MSB'de 2022 yılı içerisinde 113 personel FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Nebati kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak
Bakan Nebati kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak
Bakanlık, uzaktan sağlık hizmetleri için kuralları belirledi
Bakanlık, uzaktan sağlık hizmetleri için kuralları belirledi
THY, 10 bin TL maaşla 1000 kabin memuru alımında süreyi uzattı
THY, 10 bin TL maaşla 1000 kabin memuru alımında süreyi uzattı
'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
Erbaş'tan sürücülere çay ve bisküvi ikramında bulunan İmam'a tebrik
Erbaş'tan sürücülere çay ve bisküvi ikramında bulunan İmam'a tebrik
Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu
Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu
Şeyh Edebali'nin sözü ile Hadisi Şerifli personel alım ilanı
Şeyh Edebali'nin sözü ile Hadisi Şerifli personel alım ilanı
Bakan Özer: 850 bin dersliğin 434'ünde yüz yüze eğitime ara verdik
Bakan Özer: 850 bin dersliğin 434'ünde yüz yüze eğitime ara verdik
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

11 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları

11 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Şubat 2022 00:01
Yazdır
11 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hasas Kadın Aktivite Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak; valiliği, bakanlığa bağlı kuruluşları, Bilim Merkezi'ni, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Aksaray/11.15-17.50)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında Altındağ Belediyesi ile AFAD arasında "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü" ile "AFAD Akreditasyon Sertifika Belgesi Teslimi" törenlerine katılacak.

(Ankara/16.00/17.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oda ve borsa başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Rize/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Sektörü Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce çevre yolu şantiyesinde açıklamada bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Düzce/10.00/11.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 3. Sektör Zirvesi'nde açılış konuşması yapacak.

(Antalya/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

KAPAT [X]

(Ankara/10.00)

5- TCMB, şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- TÜİK, Aralık 2021 dönemi sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- AFAD koordinasyonunda temin edilen 920,8 ton yardım malzemesini taşıyan İyilik Treni'nin Afganistan'a ikinci seferi için Tarihi Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Buz Pisti'nde incelemelerde bulunup, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nı erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde 6. tamamlayan milli sporcu Furkan Akar ile bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

2- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek. Milli sporculardan Yusuf Emre Fırat, kayaklı koşu erkekler 15 km klasik yarışında, Fatih Arda İpcioğlu kayakla atlama erkekler bireysel büyük tepe mücadelesine çıkacak.

(Pekin/10.00/14.00)

3- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası Altay-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/20.00)

4- Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta başlayacak; Altınordu-Gençlerbirliği ve Yılport Samsunspor-Bursaspor maçları yapılacak.

(İzmir/16.00/Samsun/19.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Rusya'nın Dinamo-Ak Bars takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Kazan/19.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Türk Hava Yolları-Karayolları maçıyla, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor mücadelesiyle başlayacak.

(İstanbul/16.00/Bursa/20.00)

7- 2022 Avrupa Erkekler Kulüpler Hokey Şampiyonası, Alanya'da başlayacak. Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü, B Grubu'nda Belarus'un Minsk ve Avusturya'nın Post SV takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

(Antalya/12.30/18.30)

8- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
'Fatura ödemeyeceğim' diyen Kılıçdaroğlu'ndan yeni adım sinyali
'Fatura ödemeyeceğim' diyen Kılıçdaroğlu'ndan yeni adım sinyali
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na... Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na... Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli
Bakan Kurum: Koronavirüsü hafif geçiriyorum
Bakan Kurum: Koronavirüsü hafif geçiriyorum
CHP'li belediyelere 'Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştırın' talimatı
CHP'li belediyelere 'Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştırın' talimatı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'ya 'düzensiz göçmen' tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'ya 'düzensiz göçmen' tepkisi

Bu Habere Tepkiniz

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 10 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sendikal faaliyet kapsamında nöbete gelmeyen aile hekimlerine verilen ihtar puanı ile cezalandırılması işlemini hukuka uygun bularak aksi yöndeki mahkeme kararlarını bozdu.
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti
Yüksek maaşlara, çift maaşlara, seçimlere vs. dava açılabilir mi?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
GİH sınıfına geçen Polislerin emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Bu yazımızda memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı sorunların sitemiz uzmanlarınca açıklandığı özel konuları sekiz başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak
Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla son aşamaya gelen yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan 62 bin 630 polis belirlenen yeni sürelere tabi olacak. Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek
Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?
Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?
Bugünde kadar ki toplu sözleşme metinlerinde kamu personeline ilişkin ileriye yönelik vaatler yer almaktadır. Bu hükümler kamu personeli için haklı beklenti doğuracaktır. Danıştay 12. Dairesine yansıyan bir olay bu haklı beklentinin olmamasının kamu personelinde hayal kırıklığı yarattığı ve gereksiz dava süreçlerinin yaşanmasına yol açtığını ortaya koymaktadır.
Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!
Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!
Yozgat Bozok Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanlarında kişiye özel şartlardan dolayı düşük KPSS puanlı adaylar yerleşti!
MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!
MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!
2022 Yılı Alan Değişikliği Başvuru İşlemleri başladı fakat MEB Alan değişikliği başvurularında üniversitelerden alınan 540 saatlik sertifikaları kabul etmiyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
'Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar'
'Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar'
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal: "Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar”
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
DSÖ: Yeni varyant Omicron'dan daha bulaşıcı
DSÖ: Yeni varyant Omicron'dan daha bulaşıcı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron?un (BA.1) alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, BA.2′nin halihazırda dünya çapında baskın olan BA.1′den daha bulaşıcı olduğunu ve muhtemelen daha yaygın hale geleceğini söyledi.