NATO, Rusya'ya karşı birlik olamadı

Ukrayna özelinde Rusya ve Batı arasındaki gerilim devam ederken, bölgedeki kriz NATO'daki çatlağı bir defa daha gözler önüne serdi. NATO müttefiklerinin Rusya karşısında ortak ve sağlam bir irade ortaya koymadığını belirten uzmanlar, özellikle ABD ve İngiltere ile AB arasında derin fikir ayrılıkları olduğuna işaret ediyor. Almanya ve Fransa'nın çekimser tutumunun ardından Hırvatistan'ın da Rusya'yla sıcak çatışma durumunda savaşa katılmayacağının sinyalini vermesi, NATO'daki çatlağı büyüttü.

ÖZÜLKER: SIKINTI BÜYÜK

Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan emekli büyükelçi Uluç Özülker "Gerek AB gerekse NATO yekvücut hareket edebilecek mi? Bunu zaman içinde göreceğiz. Ancak bu kapsamda sıkıntının büyük olduğu muhakkak. Şu anda Rusya'ya karşı en agresif tavrı İngiltere ve ABD sergiliyor. Almanya ve Fransa da kendi yönlerinden Rusya'yı kaybetmek istemiyor ve Avrupa'nın sıcak çatışma durumda ciddi bir zarar göreceğini düşünüyor. AB mütecanis bir topluluk değil. Almanya, Merkel (eski başbakan) ile birlikte Avrupa'da bir hakimiyet elde etmişti. Şimdi Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu gücü yok. Almanya'da ilk defa bir üçlü koalisyon var ve Scholz hakim pozisyonda değil" dedi. Rusya'ya karşı AB'nin ortak hareket edeceğini söylemenin pek mümkün olmadığını belirten Özülker "ABD, AB ile 'iş birliği halinde bu işi yapıyoruz' diyor. Ama hep konuşan NATO. Mesela Polonya şu sıralar NATO 'Beni Rusya'ya karşı korusun' diye diken üzerinde. Romanya da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

ABD İLE AB ARASINDA UYUM YOK

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay ise Rusya'nın NATO ve AB içinde çatlak istediğini ve bunu başardığını söyledi. Atabay şöyle konuştu: ABD ile AB arasında Ukrayna konusunda bir uyum yok. ABD 'Müttefiklerimiz ile birlikte hareket edeceğiz' diyor ancak AB ülkelerinden her gün yeni bir çatlak ses çıkıyor. Demek ki, ABD'nin motor rolünü oynadığı Batı'da Rusya'ya karşı birlikte hareket edecek bir vizyon henüz oluşmadı. Bu da Rusya'nın işine yarıyor. Karşısında birleşik bir cephe yok. Çatlak ses olduğu için Rusya daha inisiyatifli hareket etmeye çalışıyor. ABD ve İngiltere, NATO'nun dışında muhtemelen bir koalisyon gücü oluşturarak Rusya'ya karşı koymaya çalışabilir.

SELÇUK BÖKE