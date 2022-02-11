Büyük meslek göçü

Pandemi ile birlikte ABD'de "Great Resignation" yani "Büyük İstifa" dalgası yaşanıyor. Çalışanlar salgın döneminde iş hayatını yeniden sorgularken, ABD'de kendi isteğiyle işten ayrılanların sayısı Kasım 2021'de 4,5 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İşten ayrılmaların çoğu konaklama, yemek hizmetleri, sağlık ve sosyal yardım, ulaşım ve depolamada yaşandı. Pandemi Türkiye'de de çalışma hayatını derinden etkiledi. Türkiye'de büyük istifadan ziyade büyük meslek meslek göçü yaşandı. Bu durum TÜİK'in iş gücü istatistiklerine de yansıdı. Turizm, seyahat ve havacılık sektöründe çalışanlar diğer alanlara kaydı. Böylece aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı hizmet sektöründe 134 bin kişi, sanayi sektöründe 108 bin kişi, inşaat sektöründe 5 bin kişi arttı.

BİRİKİMLER ARTINCA İSTİFALAR GELDİ

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal pandemi döneminde Türkiye'de farklı meslekler arasında geçişkenliklerin arttığını belirterek "ABD'de büyük istifa süreci yaşanıyor. Büyük istifa akımının asıl sebeplerinden biri ABD'de sübvansiyonların yeterince olmaması, çalışanların iş hayatını sorgulaması ve tabii ki pandemi. Ayrıca pandemide birikimler arttığı için insanlar kendi işlerini kurmak için işlerinden istifa etti. Türkiye'de ise durum daha farklı. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz sürecinin sona ermesiyle birlikte meslekler arasında göç başladı. Eskiden bu göç aynı meslek içerisinde farklı firmalar arasında olurdu. Bu süreçte tam tersi bir durum ile karşılaştık. Daha önce yaşamadığımız oranda kişi sektör değiştiriyor. Bunun temel sebebi pandemide belirli sektörlerde işlerin durma noktasına gelmesi. Özellikle turizm, seyahat ve havacılık sektörü çok olumsuz etkilendi. Burada çalışanlar da daha çok e-Ticaret, kargo ve lojistik gibi sektörlere yöneldi" dedi. Uysal bu çalışanların pandemi sonrasında bir daha eski mesleklerine dönmediğini belirterek şunları kaydetti: Salgın bittikten sonrada turizm sektöründe çalışanların bir daha eski mesleklerine dönmediğini gördük. Bu da istihdam açığına neden oldu. Şu an bazı otellerde ciddi istihdam sıkıntısı yaşanıyor. Bunları verilerimizde görebiliyoruz.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI AZALDI

Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 2021'de bir önceki aya göre 0,1 puan düşerek yüzde 11,2'ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan düşerek yüzde 11,2 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 12,8 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 34,1 oldu.

THY 1000 KABİN MEMURU ALACAK

Türk Hava Yolları (THY), 1.000 kadın kabin memuru istihdamı için başvuru süresini uzattı. THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, başvuru süresine üç gün daha uzattıklarını belirterek "İşe alacağımız arkadaşlarımızla alakalı standartlara 'kariyer.thy.com' internet adresinden ulaşabiliyor. Lise mezunu ve üstü arkadaşlarımız başvurabilir. Tabii ki belli standartlarda İngilizce bilgisi arıyoruz. O bakımdan İngilizce sınavlarından da geçmeleri gerekiyor. Süreçleri ve eğitimi tamamlayan arkadaşlarımız kısa zamanda uçuşa başlayacaklar. İşe başladıklarında aylık 10 bin TL'nin üzerinde ücret almış olacaklar. Bu kapsamda kadın arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz" dedi.

PANDEMİ ÇALIŞAN ANNELERİ VURDU

Kariyer.net, Curiocity ve YenidenBiz platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Çalışan Kadın ve Anne Araştırması'na göre pandemiden en çok kadın çalışanlar olumsuz etkilendi. 954 çalışan kadın ve annenin katılımıyla yapılan araştırmaya göre çalışan annelerin yüzde 63'ü yoğun çalışma temposunun özel hayatını olumsuz etkilediğini söylerken, kadınlar uzaktan çalışmanın kalıcı olmasını istiyorlar. Tam zamanlı ofise dönme konusunda kadınların yüzde 54'ü, annelerin ise yüzde 52'si tedirginlik hissediyor. Çalışan anneler zamanlarının yüzde 40'ını çocukları, yüzde 29'unu kariyerleri ve yüzde 12'sini uyku için ayırıyor.

ÖMER TEMÜR