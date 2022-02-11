Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak

14 Şubat Sevgililer Günü'ne az kaldı. Hem sevgilileri hem de çiçekçileri telaş sardı. Ancak bu yıl çiçekçiler, birçok çifti üzecek gibi...

Yalova esnafından Özer Semiz, özel günlerde çiçek fiyatının her zaman yükseldiğini söyledi. Bu artışın aşkın simgesi olan gülde özellikle görüldüğünü belirtti. Semiz "Sevgiler Günü'nde tek gül en az 30-40 liradan satılacak gibi görünüyor. Orkide, biçme, şebboy, gibi bir çok ürün var, çeşit çok. Vatandaşlar için hazırlık yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Başka bir esnaf Coşkun Sakarya da yeterince ürün bulmakta zorlandıklarını kaydetti.