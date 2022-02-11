İsrailli iş adamına suikastı MİT önledi! Siyasi kriz tuzağı böyle bozuldu

Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak
Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest
Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi
Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
İstabul'da halk ekmekten sonra fırınlar da ekmeğe zam yaptı
İstabul'da halk ekmekten sonra fırınlar da ekmeğe zam yaptı
TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez
TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez
Kendi çorabını öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi
Kendi çorabını öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi
Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na... Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na... Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli
Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem korona hem de kanser olduğunu öğrendi
Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem korona hem de kanser olduğunu öğrendi
Sağlık çalışanı ATM'den çekti, bin katına satıyor
Sağlık çalışanı ATM'den çekti, bin katına satıyor
Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı
Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı
Bakan Kurum: Koronavirüsü hafif geçiriyorum
Bakan Kurum: Koronavirüsü hafif geçiriyorum
Canı sıkılan güvenlik görevlisinden 13 milyon 500 bin TL'lik skandal!
Canı sıkılan güvenlik görevlisinden 13 milyon 500 bin TL'lik skandal!
Osman Kavala hakkında mahkeme 'oy çokluğuyla' kararını verdi
Osman Kavala hakkında mahkeme 'oy çokluğuyla' kararını verdi
İlk Omicron varyantı vakasını keşfeden doktor konuştu: Bana baskı yaptılar
İlk Omicron varyantı vakasını keşfeden doktor konuştu: Bana baskı yaptılar
MSB'de 2022 yılı içerisinde 113 personel FETÖ'den ihraç edildi
MSB'de 2022 yılı içerisinde 113 personel FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Nebati kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak
Bakan Nebati kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak
Bakanlık, uzaktan sağlık hizmetleri için kuralları belirledi
Bakanlık, uzaktan sağlık hizmetleri için kuralları belirledi
THY, 10 bin TL maaşla 1000 kabin memuru alımında süreyi uzattı
THY, 10 bin TL maaşla 1000 kabin memuru alımında süreyi uzattı
'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
Erbaş'tan sürücülere çay ve bisküvi ikramında bulunan İmam'a tebrik
Erbaş'tan sürücülere çay ve bisküvi ikramında bulunan İmam'a tebrik
Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu
Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu
Ana sayfaHaberler Terör

İsrailli iş adamına suikastı MİT önledi! Siyasi kriz tuzağı böyle bozuldu

İsrail İstihbarat Servisi Mossad, Kasım 2020'de İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade'yi aracında öldürdü İran bu suikasta misilleme için aynı zamanda Türk vatandaşı da olan İsrailli işadamı Yair Geller'i hedefine koydu.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 11 Şubat 2022 08:10
Yazdır
İsrailli iş adamına suikastı MİT önledi! Siyasi kriz tuzağı böyle bozuldu

Planın bir amacı da son dönemde olumlu adımlar atılan Türkiye-İsrail ilişkilerini rayından çıkarmaktı İran İstihbarat Servisi'nin 9 kişilik suikast hücresi, Geller'i evinde ve işyerinde adım adım izlerken MİT de onları takibe aldı. İşadamı güvenli eve alındı ve suikast hücresi çökertildi SABAH, İran'ın gizli suikast planını bozan müthiş MİT operasyonuyla ilgili detayları ilk kez açıklıyor

Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği ikiz operasyonla hem İsrail Gizli Servisi Mossad'ın 16 kişilik casusluk şebekesi hem de Türkiye'deki muhaliflere suikast planlayan 6 kişilik Rus casusluk hücresini çökerten MİT'in, geçtiğimiz günlerde de 9 kişilik bir İran suikast timini suçüstü yaptığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DEN KRİTİK OPERASYON

MİT İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK), İran İstihbarat Servisi'nin oluşturduğu casusluk hücresinin, savunma sanayii alanında dünya çapında başarılarıyla bilinen Yahudi işadamı Geller'i hedefine koyduğunu öğrendi. Mossad ve Rus Gizli Servisi FSB'ye yönelik her iki operasyonun ayrıntılarını ilk kez duyuran SABAH, İran suikast timinin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarına takılan operasyonu kamuoyuna ilk kez açıklıyor. Edindiğimiz bilgilere göre MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda, ülkemizi uluslararası arenada zor duruma düşürecek bir suikastı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonla önledi.

ONLAR İŞADAMINI TAKİP EDERKEN MİT DE ONLARI İZLİYORDU: SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, İran İstihbarat Servisi, Mossad tarafından Kasım 2020'de arabası ile seyir halindeyken yapay zeka destekli uzaktan kumandalı bir makineli tüfekle hedef alınarak öldürülen İran nükleer programının mimarı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin intikamı için harekete geçti. İranlı şebekenin hedefindeki isim ise Yair Geller (75) isimli İsrail asıllı işadamıydı.

Geller, havacılık-savunma sanayii, teknoloji, yazılım ve CNC tezgahları üreten CNC İleri Teknoloji ve Mühendislik şirketinin sahibiydi. Geller'in hem Çatalca'da bulunan şirketi hem de Beşiktaş Serencebey'de eski MİT İstanbul Bölge Başkanlığı binasının yakınlarında bulunan ikameti, İranlı casusluk şebekesi tarafından adım adım izlendi ve fotoğraflandı. Ancak MİT'in karşı casusluk faaliyetlerinden sorumlu saha ajanları da İran suikast hücresini pasif takip yöntemleriyle adım adım izliyordu. İran'ın Geller hakkında yaşadığı yer ve işyeriyle ilgili bilgileri toplayıp, sonrasında eylemi gerçekleştirmeyi planladıkları saptandı. Bu planın da dikkat çekmemek ve yakalanmamak için birkaç Türk vatandaşı kullanılarak yapıldığı belirlendi.

MİT VE MOSSAD'IN GİZLİ TOPLANTISI: MİT'in tespitlerine göre, İran timinin Yair Geller'e yönelik keşif-istihbarat takibi bitmiş ve artık ikinci aşama olan suikast hazırlığına geçilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail Gizli Servisi Mossad'la bu kritik bilgiyi paylaştı. İki istihbarat örgütünün Ankara'da gerçekleştirdiği üst düzey katılımlı gizli toplantıda, Yair Geller'e yönelik suikastın 13 yıldır gerilimli olan, ancak son dönemlerde tekrar geliştirilmeye başlanan İsrail-Türkiye ilişkilerini yıpratmak ve Muhsin Fahrizade'nin intikamını almak için planlandığı değerlendirildi.

GELLER 'GÜVENLİ EV'E ALINDI: Bu toplantıda alınan kararla Geller, istihbarat terminolojisinde 'safe house' olarak bilinen güvenli eve nakledildi. Ve MİT'in onayıyla Yair Geller'e Mossad ajanları aktif koruma kalkanı oluşturdu. Bu arada İsrail Dışişleri Bakanlığı, Geller'i güvenlik protokolleri gereğince Tel Aviv'de yaşamaya davet etti. Ancak hem Türkiye hem de İsrail vatandaşı olan işadamı Geller, örnek bir tavırla İstanbul'u çok sevdiğini belirterek İsrail'in güvenlik gerekçesiyle yaptığı bu daveti kabul etmedi.

SEKİZ KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI: Bu arada İran'ın suikast timi, Yair Geller'in güvenli eve geçtiğinden habersizdi. İran timinin İstanbul sorumlusunun çok sayıda yurtdışı giriş-çıkış kaydının olduğu saptanırken, şahsın cep telefonunun da dikkat çekici biçimde farklı zaman dilimlerinde Çatalca'da bulunan CNC şirketinin civarında defalarca sinyal verdiği belirlendi. MİT'in değerlendirme aşamalarından sonra nihai operasyon için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.

İranlı casusluk hücresinin liderliğini, İran'da bulunan İstihbaratçı Yasin Taheremamkendi'nin (53) yaptığı, İranlı Saleh Moshtagh Bighouz'un (44) ise hücrenin Türkiye yöneticiliğini üstlendiği tespit edildi. Bighouz'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' , 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HÜCRE LİDERİ İRAN'DA

Hücrenin başında İran'da firari durumda bulunan Yasin Taheremamkendi (53) isimli şüpheli yer alırken, hücre liderinin İstanbul'daki işlerinin ise yine İranlı Saleh Moshtagh Bighouz tarafından yapıldığı anlaşıldı. Geller'in ev ve işyerinin fotoğrafları ise timin Türk vatandaşı üyelerinden Osman Çolak tarafından çekildi. Çekilen fotoğraflar Taheremamkendi'nin kullanımındaki İran menşeli telefon hattına gönderildi. 9 kişilik casusluk hücresi, kendilerine karşı yürütülecek olası bir operasyona karşı tedbirli davranmaya çalıştı. Mesela operasyonda birden fazla hat kullanıldığı, cep telefonlarının sürekli değiştirildiği ve yine şüphelilerin tespiti mümkün olmayan İran hatları kullandıkları saptandı. Hücre üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde özellikle Whatsapp veya internet üzerinden hizmet sağlayan programları tercih ettikleri de belirlendi. Geller'in takip edilmesine ilişkin görüşmeler, bu programlar üzerinden yapıldı.

12 YILDA 5 İRANLI NÜKLEER UZMANI ÖLDÜRÜLDÜ

İRAN'DA 2010'dan günümüze kadar nükleer alanda çalışmalar yapan üst düzey 5 bilim insanı suikastlar sonucu hayatını kaybetti. İran'ın nükleer programının beyni, fizik profesörü Muhsin Fahrizade (62) de onlardan biriydi, Fahrizade, 27 Kasım 2020'de başkent Tahran'ın doğusunda uğradığı suikastta hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları, suikast sonrası yaptığı açıklamada suikastın intikamının alınacağını duyurdu. New York Times Gazetesi, 2015'te Fahrizade'yi İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk atom bombasının geliştirildiği Manhattan Projesi'nin başındaki J. Robert Oppenheimer'a benzetmişti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Metroda ne bakım var ne de tamir eden
Metroda ne bakım var ne de tamir eden
Hablemitoğlu suikastının şifreleri FETÖ'nün dergisinde
Hablemitoğlu suikastının şifreleri FETÖ'nün dergisinde
Kahraman komandolar Tunceli dağlarını teröristlere dar ediyor
Kahraman komandolar Tunceli dağlarını teröristlere dar ediyor
FETÖ firarisi mahrem imam Bolu'da mağarada yakalandı
FETÖ firarisi mahrem imam Bolu'da mağarada yakalandı
Tutuklanan terör örgütü şüphelisi gazetecileri tehdit etti
Tutuklanan terör örgütü şüphelisi gazetecileri tehdit etti
Gizli tanığın ifadesi Kobani davası dosyasında
Gizli tanığın ifadesi Kobani davası dosyasında

Bu Habere Tepkiniz

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 10 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sendikal faaliyet kapsamında nöbete gelmeyen aile hekimlerine verilen ihtar puanı ile cezalandırılması işlemini hukuka uygun bularak aksi yöndeki mahkeme kararlarını bozdu.
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti
Yüksek maaşlara, çift maaşlara, seçimlere vs. dava açılabilir mi?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
GİH sınıfına geçen Polislerin emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Bu yazımızda memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı sorunların sitemiz uzmanlarınca açıklandığı özel konuları sekiz başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak
Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla son aşamaya gelen yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan 62 bin 630 polis belirlenen yeni sürelere tabi olacak. Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek
Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?
Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?
Bugünde kadar ki toplu sözleşme metinlerinde kamu personeline ilişkin ileriye yönelik vaatler yer almaktadır. Bu hükümler kamu personeli için haklı beklenti doğuracaktır. Danıştay 12. Dairesine yansıyan bir olay bu haklı beklentinin olmamasının kamu personelinde hayal kırıklığı yarattığı ve gereksiz dava süreçlerinin yaşanmasına yol açtığını ortaya koymaktadır.
Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!
Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!
Yozgat Bozok Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanlarında kişiye özel şartlardan dolayı düşük KPSS puanlı adaylar yerleşti!
MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!
MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!
2022 Yılı Alan Değişikliği Başvuru İşlemleri başladı fakat MEB Alan değişikliği başvurularında üniversitelerden alınan 540 saatlik sertifikaları kabul etmiyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
'Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar'
'Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar'
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal: "Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar”
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
DSÖ: Yeni varyant Omicron'dan daha bulaşıcı
DSÖ: Yeni varyant Omicron'dan daha bulaşıcı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron?un (BA.1) alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, BA.2′nin halihazırda dünya çapında baskın olan BA.1′den daha bulaşıcı olduğunu ve muhtemelen daha yaygın hale geleceğini söyledi.