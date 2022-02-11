Tatilciyi güneş değil fiyat çarpacak

Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı!
Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı!
AYM: WhatsApp yazışmaları gerekçesiyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: WhatsApp yazışmaları gerekçesiyle işten çıkarılma hak ihlali
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Emniyet ve tapu müdür yardımcıları dahil sahtecilikten 15 gözaltı
Emniyet ve tapu müdür yardımcıları dahil sahtecilikten 15 gözaltı
Ünvan değişikliğine girmeden 11 yıl müdürlük yaptı...343 bin TL iadesi istendi
Ünvan değişikliğine girmeden 11 yıl müdürlük yaptı...343 bin TL iadesi istendi
Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor
Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor
YKS başvuruları başladı
YKS başvuruları başladı
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti gibi!
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti gibi!
Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak
Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest
Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi
Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
İstabul'da halk ekmekten sonra fırınlar da ekmeğe zam yaptı
İstabul'da halk ekmekten sonra fırınlar da ekmeğe zam yaptı
TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez
TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez
Kendi çorabını öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi
Kendi çorabını öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi
Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na... Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na... Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli
Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem korona hem de kanser olduğunu öğrendi
Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem korona hem de kanser olduğunu öğrendi
Sağlık çalışanı ATM'den çekti, bin katına satıyor
Sağlık çalışanı ATM'den çekti, bin katına satıyor
Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı
Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı
Bakan Kurum: Koronavirüsü hafif geçiriyorum
Bakan Kurum: Koronavirüsü hafif geçiriyorum
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tatilciyi güneş değil fiyat çarpacak

Turizm sektörü, enerji maliyetlerinde yaşanan artışları oda fiyatlarına yansıtmaya başladı. Sektör temsilcileri, önümüzdeki aylarda oda fiyatlarının yüzde 100 artacağına dikkat çekerken, artıştan en çok yerli turistin etkileneceğini ifade ediyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 11 Şubat 2022 08:28
Yazdır
Tatilciyi güneş değil fiyat çarpacak

Dünya'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre;

Yıla büyüme hedefleri ile giren turizm sektörü, başta elektrik olmak üzere artan maliyetlerin altında kalmaya başladı. Özellikle enerji maliyetlerindeki artış yüzde 100'ü aşınca oteller çareyi oda fiyatlarını yükseltmekte buldu. Otellerin enerji maliyetlerinin yüzde 8'e çıkmasıyla önümüzdeki aylarda oda fiyatlarının yüzde 100 artması bekleniyor. Faturaların kiraları geçtiğini kaydeden sektör temsilcileri, artışların özellikle yerli turisti etkileyeceğini belirtti.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklama Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Süzer, artan enerji maliyetlerinin kira geliri kadar olduğunu belirtti. Maliyet kalemlerinin içinde enerjinin payı yüzde 4'lerden yüzde 8'lere geldiğini söyleyen Süzer, toplamda yüzde 100 arttığını belirtti. Bunun yanında otellerin gıda enflasyonundan da etkilendiğini vurgulayan Süzer, "Enerji maliyetleri de gıda maliyetleri de daha ne kadar artar bilmiyoruz. Fiyatları yaz dönemine yansıtmak zorundayız. Müşterilerden tepki alıyoruz ama maliyetlerimizi kurtarmamız da gerek. Stok yapmanın maliyeti daha fazla olmaya başladı. Önceden gıda fiyatlarından etkilenmemek için erken alım yapıp, -18 dolaplarda bekletirdik. Şimdi harcadığımız elektrik masrafı, ürüne gelecek fiyattan daha pahalı. Erken rezervasyon döneminde fiyatlar önceki yıla göre yüzde 50 arttı. Sezonda da yüzde 50-60 artış olacaktı. Ancak enerji krizi her şeyi değiştirdi. Sezonda yüzde 100 artış olabilir" diye konuştu. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da şunları söyledi: "Erken rezervasyon kampanyası bitiminde ise yüzde 60 ile 100 arası fiyat artışı bekleniyor. Öyle ki 2022 senesinin son 22 yılın en önemli erken rezervasyon dönemine sahiplik edeceğini söyleyebiliriz."

Fiyat artışı maliyet artışını karşılamıyor

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (GETOB) Bülent Bülbüloğlu ise, "Maliyet artışları satış fiyatlarımızdaki artışları karşılamıyor. Resort otelleri, gıda enflasyonu da etkiliyor. Daha yiyecek-içecek artışlarını satış fiyatlarımıza tam olarak yansıtamadık. Bu yıl gelirlerimiz artsa da kar marjımızı korumakta zorlanacağız. Yurtdışında da erken rezervasyon indirimleri var, dış pazarda yüzde 25-40 indirimli satın alma yapılıyor" dedi.Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, yurtdışında kontratları kasım-aralıkta yaptıklarını ve önceki yıla göre fiyatlarını yüzde 35 artırdıklarını söyledi.

Sezonda 1 milyon lira fatura gelir

Yaşanan döviz hareketleriyle birlikte ocak ve şubat aylarında yüzde 20 zam daha yaptıklarını kaydeden Çakır, "Elektrik faturalarının şoku daha yansımadı. Bir de asgari ücretin artmasıyla birlikte çalışanlara yüzde 45'e varan zamlar yaptık. Asgari ücretin üzerinde orta segment çalışanlar, dengeleri şaşırdı" dedi. Kendilerinin 12 ay açık olduğu için kapalı otellerin şoku nisan-mayıs gibi hissedeceğini ifade eden Çakır, "Aralıkta 60 bin gelen elektrik faturası, ocakta 280 bin TL geldi. Anormal artış var. Bu maliyetler iç pazar fiyatlarına yansıyacak. Yüksek sezonda 1 milyon lira civarında faturalar gelebilir. Çok güzel olmasını beklediğimiz bir yıl finansal anlamda zorlu olacak. Döviz üreten turizme özel fiyat uygulansın" diye konuştu.

GETOB Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Sarıgerme Resort Genel Müdürü Tunç Batum ise şunları anlattı: "Bu yıl, 'Yüzde 30 mu kar edeceğim yoksa yüzde 22 kar edeceğim' diyoruz. İç pazardan kazanan işletmeleri maliyet artışları çok etkileyecek." Nirvana Hotels CEO'su Korhan Alşan da "Genel olarak enflasyondaki yüksek gidişat, girdi maliyetlerini artırdı. Oda fiyatlarına hemen yansıtmıyoruz. İç pazarın korunması gerektiğini düşünüyoruz. Yurtdışı pazarlarda olası krizlerde kaldıraç etkisi yaratıyor. Artan maliyet işletme sonuçlarına negatif bir etkisi olacak" dedi.

TÜROB denge talep etti

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, ocakta elektrik faturalardaki TRT payının kaldırılmasına sevinmeye hazırlanan turizmcilerin, elektrik faturalarında 3 kata varan artışları oda fiyatlarına nasıl yansıtılacağını kara kara düşünmeye başladığını söyledi. Eresin, şunları anlattı: "Maliyetlerimiz içinde en önemli kalemlerin başındaki enerjide beklenmedik artışlar işletmenin dengesini bir anda değiştirebiliyor. Ocak elektrik faturası ulaşan çok sayıda meslektaşımızdan yakınma geldi. Şikayetlerin dayanağı ise, bir önceki aya oranla hiçbir şekilde öngörülemeyen, 2 hatta 3 kata varan artışla, üstelik iklimlendirme sistemlerinin en alt seviyede çalıştırıldığı ocakta karşı karşıya kalınan yüksek elektrik faturaları oldu. Pandemiden en olumsuz etkilenen turizmin toparlanma sürecinde maliyetlerimizin kontrolü önem taşıyor. Artışların önümüzdeki sürece olası olumsuz etkileri dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmesi için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunduk. Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilecek fiyatların enfl asyon ile doğru orantılı bir dengeye getirilmesi yönünde."

TÜİK: Oda fiyatları yıllık %178 arttı

TÜİK verilerine göre; Türkiye'de ocak ayında otellerin gecelik fiyatları, 2021 yılının aralık ayına göre yüzde 87, 2021 yılının ocak ayına göre ise yüzde 178 arttı. Gecelik otel fiyatları Antalya'da aylık yüzde 78, yıllık yüzde 137 arttı. 2021 Ocak ayında 258 TL olan ortalama gecelik fiyat, 2022'de 614 TL'ye çıktı. İstanbul'da otellerin fiyatı ocak ayında yüzde 87 artış gösterirken, 2021'de 304 TL olan ortalama gecelik fiyat yüzde 206 artarak 2022'de 934 TL'ye çıktı. İzmir otellerinde gecelik fiyat 2021 yılının ocak ayına göre yüzde 120 artarak 311 TL'den 687 TL'ye yükseldi. Muğla otellerinde ise gecelik fiyat aylık yüzde 62 artarken, 2021'de 235 TL olan ücret 2022'de yüzde 129 yükselişle 540 TL'ye çıktı.

Rus operatörlerden fiyat uyarısı

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Türkiye'deki otel fiyatlarında sezonun başına doğru, mevcut fiyatlara göre yüzde 25-30 artış bekliyor. ATOR, "Bu yıl erken rezervasyon kampanyasında Türkiye'nin toplam hacmindeki payı yüzde 70' oldu. satışlar pandemi öncesine, 2019 yılının seviyesine yaklaşıyor. Son dakika turları beklemek pek mümkün görünmüyor." ATOR'a göre erken rezervasyon promosyonlarıyla iki kişi için üç yıldızlı otelde Haziran ayında 10 gecelik Türkiye turunun ortalama fiyatı 60 bin Ruble'den (10 bin 780 TL), dört yıldızlı otelde 63 bin Ruble'den (11 bin 320 TL), beş yıldızlı otelde ise 88 bin Ruble'den (15 bin 810 TL) başlıyor. Uçak bileti, transfer, sigorta ve yemekler de bu fiyatlara dahil.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Belediye Başkanı: Isıtıcıları kaldırdık, kombilerin derecelerini düşürdük
Belediye Başkanı: Isıtıcıları kaldırdık, kombilerin derecelerini düşürdük
Türkiye'de istihdamın yüzde 16,2'si kamuda
Türkiye'de istihdamın yüzde 16,2'si kamuda
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Kovid-19 geçirenler en çok sırt ağrısından şikayet etti
Kovid-19 geçirenler en çok sırt ağrısından şikayet etti
Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı

Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, öğretmen olan başvurucunun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım nedeniyle kınama cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne ilişkin bireysel başvuru kararını yayımladı.
MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

Muğla İli'nde bir lisede yaşanan olay MEB ile Danıştay'ı karşı karşıya getirdi. Okulda görevli müdür vekili ile İngilizce öğretmeni arasında duygusal ilişki yaşandığı iddia edildi. İddia ile ilgili yapılan soruşturma üzerine MEB, müdür vekilini memuriyetten çıkardı. Konu Danıştay'a geldi. Danıştay ise, iddiaları özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, idare mahkemesinin hukuka uygun olduğuna ilişkin verdiği kararın bozulmasını hükmetti. Danıştay ile MEB arasındaki iffetsizlik tartışmasının ayrıntıları şöyle:
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 10 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi

Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sendikal faaliyet kapsamında nöbete gelmeyen aile hekimlerine verilen ihtar puanı ile cezalandırılması işlemini hukuka uygun bularak aksi yöndeki mahkeme kararlarını bozdu.
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Yüksek maaşlara, çift maaşlara, seçimlere vs. dava açılabilir mi?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

GİH sınıfına geçen Polislerin emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Bu yazımızda memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı sorunların sitemiz uzmanlarınca açıklandığı özel konuları sekiz başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak

Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla son aşamaya gelen yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan 62 bin 630 polis belirlenen yeni sürelere tabi olacak. Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek
Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?

Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?

Bugünde kadar ki toplu sözleşme metinlerinde kamu personeline ilişkin ileriye yönelik vaatler yer almaktadır. Bu hükümler kamu personeli için haklı beklenti doğuracaktır. Danıştay 12. Dairesine yansıyan bir olay bu haklı beklentinin olmamasının kamu personelinde hayal kırıklığı yarattığı ve gereksiz dava süreçlerinin yaşanmasına yol açtığını ortaya koymaktadır.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 17 Şubat 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor

Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor

İngiltere?de kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkisini araştıran ve bugüne kadar yapılan en büyük çalışma yayımlandı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl süren araştırmada, günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere kıyasla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu tespit edildi.