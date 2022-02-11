1 yılda 3.1 milyon kişiye istihdam

1 AYDA 236 BİNİ GEÇTİ

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı bir ayda 236 bin, 1 yılda ise 3 milyon 88 bin kişi artarak 30 milyon 141 binle tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Son 1 yılda erkek istihdamı 1 milyon 921 bin, kadın istihdamı ise 1 milyon 167 bin kişi arttı. Son 1 yılda istihdam edilen 3 milyon 88 bin kişinin 2 milyon 11 bini hizmet, 692 bini sanayide, 231 bini tarımda, 155 bini ise inşaat sektöründe iş buldu.

İstihdam edilenlerin sayısı pandeminin etkisiyle Nisan 2020'de 25 milyon 614 bine gerilemişti. Alınan tedbirler ve Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde son 1.5 yılda istihdam edilenlerin sayısında 4 milyon 527 bin kişilik artış oldu. İşsiz sayısı son 1 yılda 159 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bine geriledi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.6 puan, son 1 yılda ise 4.6 puan azalarak yüzde 20.8'e geriledi. Öte yandan istihdam oranı da 4.2 puan artarak yüzde 47'ye, işgücüne katılım oranı da 3.8 puan yükselişle yüzde 52.9'a çıktı.