'10 bin imama ihtiyacımız var, 7 bin 800'ünün atamasını Ramazan'a yetiştireceğiz'
Katıldığı bir programda camilere ilişkin konuşan Ali Erbaş, 10 bin imam eksikliği olduğunu; Ramazan'a kadar ise 7 bin 800 atama gerçekleşeceğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Şubat 2022 10:00
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber ekranlarında canlı yayınlanan 'Arka Plan' programına konuk oldu.
Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Ali Erbaş, konuşmasında imam atamalarına değindi.
Erbaş, Türkiye genelinde 10 bin imama ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
"RAMAZAN'A KADAR ATAMA YAPILACAK"
1 Şubat 2022'de nihai sonuçları açıklanan 7800 imam hatiplerin göreve başlamasının Ramazan ayına yetişeceğini belirten Erbaş: Bunun üzerine harekete geçtiklerini belirten Erbaş, "Ramazan'a kadar 7 bin 800 atama yapacağız. İmamı olmayan 10 bin camimiz var. 10 bin de kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız