'10 bin imama ihtiyacımız var, 7 bin 800'ünün atamasını Ramazan'a yetiştireceğiz'

Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor

İngiltere?de kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkisini araştıran ve bugüne kadar yapılan en büyük çalışma yayımlandı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl süren araştırmada, günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere kıyasla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu tespit edildi.