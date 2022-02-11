Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 azalışla 2.011,19 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,48 puan değer kaybederek 2.011,19'a indi. Toplam işlem hacmi 11,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43 ve holding endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,78 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,56 ile iletişim oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın aralık ayında 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 882 milyon dolar oldu. Sanayi üretim endeksi ise Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 14,4 artış gösterdi.

Analistler, ABD'nin enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artışına gideceği yönündeki yoğunlaşan fiyatlamaların pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu söyledi.

Açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların devam ettiğini aktaran analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 seviyesinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Fitch Ratings, 2 Aralık 2021'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.