Türkmen bakıcı 3. kattan düşerek ölmüştü, sanıklar mahkemede beraat etti

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse sanıkların olay günü iştirak halinde maktulü darbederek, kasten camdan aşağı attıklarını belirterek, sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını istediği mütalaasını tekrar etti.

Esas hakkındaki son savunmalarını yapan sanıkların avukatları, olayda ölen kişinin polisten kaçmak için atladığını ve bu nedenle 2-2,5 metre uzağa düştüğünü, atılsaydı binanın dibine düşeceğini belirterek, müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019'da saat 21.50'de Muhabbat Meremglyyeva'nın balkondan düşerek hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, maktulün sanık İpek A'nın yanında olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce çocuk bakıcısı olarak işe başladığı, İpek A'nın çocuğunun işitme engelli olduğu ve 8 bin lira değerindeki işitme cihazının çalındığı, bundan dolayı maktulden şüphelenerek diğer sanıkları arayıp dairesine çağırdığı ifade edilmişti.

Sanıklar ile maktul arasında arbede yaşandığı, İpek A'nın polisi aradığı sırada maktulün yatak odası penceresinden kendisini atarak düştüğü şeklindeki beyanlarının, olayın oluş şekli ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği belirtilen iddianamede, sanıkların maktulü kendi usullerince sorguya çektikleri aktarılmıştı.

Maktulün kendisini yatak odasının penceresinden atmasını gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığı kaydedilen iddianamede, sanıklar Ülkü Ç, İpek A, Büşra M, Fatma M. ve Burcu K. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.