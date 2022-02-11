HSK'dan 'eşine şiddet' hakkında mahkeme kararına uymayan hakime soruşturma
Hakimler ve Savcılar Kurulu, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen İzmir hakimi H.Ç'nin görev yerini değiştirdi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, eşine şiddet uyguladığı öne sürülen İzmir hakimi H.Ç'yi yer değişikliğiyle Adana'ya görevlendirdi, olay nedeniyle alınan mahkeme kararlarına uymamak nedeniyle de soruşturma iznine hükmetti.
Karşıyaka Aile Mahkemesi, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakim H.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı aldı.
H.Ç'nin, mahkemenin verdiği tedbir kararına uymadığı öne sürüldü. Bunun üzerine HSK Birinci Dairesi, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen H.Ç'nin görev yerinin değiştirilmesine hükmetti. İzmir'de görevli hakim H.Ç, yer değişikliğiyle Adana'ya gönderildi.
Daire tarafından hakim H.Ç. hakkında ayrıca mahkemece verilen aralarında "uzaklaştırma"nın da bulunduğu tedbir kararlarına uymaması nedeniyle soruşturma izni verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız