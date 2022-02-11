Haydar Dümen hayatını kaybetti
Posta Gazetesi köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti.
Kaynak : Posta
Eklenme : 11 Şubat 2022 13:12
Posta Gazetesi köşe yazarı ve Psikiatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti. Hürriyet'in haberine göre; Dümen'in cenazesi dün defnedildi.
Dümen'in ölüm nedeniyle ilgili açıklama gazeteci yazar Mehmet Coşkundeniz'den geldi. Deniz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Dümen'in korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada Coşkundeniz şu ifadeleri kullandı;
"Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın..."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız