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'Baklava Türk tatlısıdır'

Yunanistan, Türk baklavasını sahiplenmeye çalışmaktan vazgeçmiyor. Yunanistan medyasında kullanılan "Geleneksel Yunan Baklavası" ifadesinin patent hırsızlığı olduğunu belirten BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım: Bu çok net, baklava Türk tatlısıdır.

Kaynak : TRT
Eklenme : 11 Şubat 2022 13:23
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'Baklava Türk tatlısıdır'

Baklava, döner, lokma ve bunlara benzer pek çok tat. Türkiye ile Yunanistan arasında uzun zamandır devam eden 'Hangi yemek kime ait' tartışmasının odağındaki baklava bir kez daha gündemde.

Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden birinde 'Geleneksel Yunan Baklavası' başlığıyla verilen tarif ve baklavanın bir Yunan tatlısı olduğu iddiası Türkiye'deki baklavacılar tarafından pek de hoş karşılanmadı.

Fatih Sultan Mehmet'ten bu yana baklava var

Mehmet Yıldırım hem Gaziantepli bir baklava ustası hem de Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı. Yıldırım'a Yunanistan'daki bu haberi sorduğumuzda ilk tepkisi 'Her zamanki yalanları' oluyor.

Türkiye'nin Atina kaynaklı bu tezlere tarihi notlar ve belgelerle yanıt verdiğini anımsatan Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet'ten bu yana Osmanlı Sarayı'nda baklavanın olduğunu ve kimi günlerde halka da baklava dağıtıldığına dair kaynaklar bulunduğuna işaret ediyor.

İlgili kurumların bu konuda daha yoğun çalışması gerektiği görüşünü paylaşan BAKTAD Başkanı'na göre bu noktada tarihi kaynaklar ve lobi faaliyetleri büyük önem taşıyor.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde baklava geçiyor

Baklavanın Türk tarihi kaynaklarda sıkça yer aldığını belirten Mehmet Yıldırım bir örnek daha veriyor ve "Evliya Çelebi, Seyahatname'de 17. yüzyılın ortalarında Bitlis Beyi'nin konağında baklava yediğini yazmış. 1720 yılında Sultan 3. Ahmet'in dört oğluna yaptırdığı muhteşem sünnet düğününü tasvir eden Surname'de de bütün misafirlere baklava ikram edildiği not edilmiş" bilgisini paylaşıyor.

Tarihi gerçeklere rağmen Yunan tarafının baklava konusunda neden direttiği sorumuza ise Mehmet Yıldırım şu cevabı veriyor:

"Maalesef onlarda böyle bir tarz var. Danimarka ile de peynir savaşına girdiler, 12 yılın sonunda onu kazandılar. Aynısını Türkiye'ye de yapmak istiyorlar. Ancak bildiğiniz üzere 2013 yılında Avrupa Birliği tarafından baklava 'Türk tatlısı' olarak tescil edildi. Aslında onların bu yaklaşımını ben 'patent hırsızlığı' olarak tanımlıyorum.

ABD'de kimi restoranların menüsünde baklava için 'Yunan tatlısı' yazıyor. Biz bu konuda da sıkça yetkililerle görüştük. Bu algıyı da yavaş yavaş kırmaya başladık. Baklava bir Türk tatlısı.

2019 yılında ülkemize gelen yabancı turistlerle bir çalışma yapıldı. 'İlk ne istersiniz?' sorusuna verilen yanıtların en başında baklava vardı. Baklavanın Türk tatlısı olduğunu yabancılar da biliyor ama Yunanistan deyim yerindeyse bu konuda sürekli çamura yatıyor. Bunu sadece bize değil tüm dünyaya yapıyorlar.

Ancak biz gerekli adımlar atmaya devam edeceğiz ve her mecrada baklavanın Türkiye'ye ait olduğunu net bir şekilde ifade edeceğiz."

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