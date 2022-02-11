Erdoğan, Bakan Nebati ile yarın açıklanacak paketi görüşecek
Erdoğan, Bakan Nebati ile yarın açıklanacak paketi görüşecek
Karaciğeri iflas eden Belediye Başkanı için acil donör aranıyor
Karaciğeri iflas eden Belediye Başkanı için acil donör aranıyor
Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
TBB, elektrik zamlarına dava açtı
TBB, elektrik zamlarına dava açtı
El ilanı dağıtan araştırma görevlisine verilen uyarı cezasına AYM'den onay
El ilanı dağıtan araştırma görevlisine verilen uyarı cezasına AYM'den onay
Elektrikte indirim olacak mı?
Elektrikte indirim olacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yarın bir paket açıklayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yarın bir paket açıklayacağız
Erdoğan: Aşıların tesiriyle kısa zamanda hastalığı geçirmiş oldum
Erdoğan: Aşıların tesiriyle kısa zamanda hastalığı geçirmiş oldum
İstanbul'da zamlı ekmek satışı bugünden itibaren başladı
İstanbul'da zamlı ekmek satışı bugünden itibaren başladı
5 sağlık çalışanını darp eden 2 hasta yakını tutuklandı
5 sağlık çalışanını darp eden 2 hasta yakını tutuklandı
Haydar Dümen hayatını kaybetti
Haydar Dümen hayatını kaybetti
Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası kanun teklifi bu ay Meclis'e geliyor
Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası kanun teklifi bu ay Meclis'e geliyor
'10 bin imama ihtiyacımız var, 7 bin 800'ünün atamasını Ramazan'a yetiştireceğiz'
'10 bin imama ihtiyacımız var, 7 bin 800'ünün atamasını Ramazan'a yetiştireceğiz'
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı!
Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı!
AYM: WhatsApp yazışmaları gerekçesiyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: WhatsApp yazışmaları gerekçesiyle işten çıkarılma hak ihlali
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Emniyet ve tapu müdür yardımcıları dahil sahtecilikten 15 gözaltı
Emniyet ve tapu müdür yardımcıları dahil sahtecilikten 15 gözaltı
Ünvan değişikliğine girmeden 11 yıl müdürlük yaptı...343 bin TL iadesi istendi
Ünvan değişikliğine girmeden 11 yıl müdürlük yaptı...343 bin TL iadesi istendi
Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor
Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti gibi!
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti gibi!
Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak
Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektrikte indirim olacak mı?

Karantinadan sonra ilk kez kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci çok rahat atlattığını, bunda aşının faydası olduğunu belirtti. Erdoğan, elektrikte beklenen indirimle ilgili de açıklama yaptı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 11 Şubat 2022 15:35
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Muhalefetin maalesef özellikle elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil.

Batı'da şu an elektrik fiyatları, doğal gaz fiyatları nerelerde... Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Vatandaşı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

Her türlü indirimi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

Erdoğan: Aşıların tesiriyle kısa zamanda hastalığı geçirmiş oldum
Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Dolar haftayı düşüşle tamamladı
Dolar haftayı düşüşle tamamladı
Erdoğan, Bakan Nebati ile yarın açıklanacak paketi görüşecek
Erdoğan, Bakan Nebati ile yarın açıklanacak paketi görüşecek
TOKİ: Yasalara uygun yapılan hiçbir uygulamanın karşısında değiliz
TOKİ: Yasalara uygun yapılan hiçbir uygulamanın karşısında değiliz
Bakan Dönmez: Elektrik ve doğal gazda vatandaşa desteğimiz sürüyor
Bakan Dönmez: Elektrik ve doğal gazda vatandaşa desteğimiz sürüyor
Bakan Varank, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Bakan Varank, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Fuat Oktay, fatura düzenlemesi için Kabineyi işaret etti
Fuat Oktay, fatura düzenlemesi için Kabineyi işaret etti

Bu Habere Tepkiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, personel alımlarının tamamlanmasından sonra 2022 yılının ikinci yarısında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacak
Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının ilk bölümü henüz açıklanmadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?

Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu tutulması karşısında, davacının çocuğunun bu dersten muaf tutulması isteminin reddedilmesini hukuka uygun buldu.
MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

Muğla İli'nde bir lisede yaşanan olay MEB ile Danıştay'ı karşı karşıya getirdi. Okulda görevli müdür vekili ile İngilizce öğretmeni arasında duygusal ilişki yaşandığı iddia edildi. İddia ile ilgili yapılan soruşturma üzerine MEB, müdür vekilini memuriyetten çıkardı. Konu Danıştay'a geldi. Danıştay ise, iddiaları özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, idare mahkemesinin hukuka uygun olduğuna ilişkin verdiği kararın bozulmasını hükmetti. Danıştay ile MEB arasındaki iffetsizlik tartışmasının ayrıntıları şöyle:
Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı

Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, öğretmen olan başvurucunun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım nedeniyle kınama cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne ilişkin bireysel başvuru kararını yayımladı.
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 10 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi

Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sendikal faaliyet kapsamında nöbete gelmeyen aile hekimlerine verilen ihtar puanı ile cezalandırılması işlemini hukuka uygun bularak aksi yöndeki mahkeme kararlarını bozdu.
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Yüksek maaşlara, çift maaşlara, seçimlere vs. dava açılabilir mi?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

GİH sınıfına geçen Polislerin emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 17 Şubat 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor

Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor

İngiltere?de kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkisini araştıran ve bugüne kadar yapılan en büyük çalışma yayımlandı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl süren araştırmada, günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere kıyasla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu tespit edildi.