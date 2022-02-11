Elektrikte indirim olacak mı?
Karantinadan sonra ilk kez kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci çok rahat atlattığını, bunda aşının faydası olduğunu belirtti. Erdoğan, elektrikte beklenen indirimle ilgili de açıklama yaptı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 11 Şubat 2022 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Muhalefetin maalesef özellikle elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil.
Batı'da şu an elektrik fiyatları, doğal gaz fiyatları nerelerde... Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Vatandaşı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.
Her türlü indirimi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.Erdoğan: Aşıların tesiriyle kısa zamanda hastalığı geçirmiş oldum Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız