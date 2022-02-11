Erdoğan, Bakan Nebati ile yarın açıklanacak paketi görüşecek
Erdoğan, Bakan Nebati ile yarın açıklanacak paketi görüşecek
Karaciğeri iflas eden Belediye Başkanı için acil donör aranıyor
Karaciğeri iflas eden Belediye Başkanı için acil donör aranıyor
Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
TBB, elektrik zamlarına dava açtı
TBB, elektrik zamlarına dava açtı
El ilanı dağıtan araştırma görevlisine verilen uyarı cezasına AYM'den onay
El ilanı dağıtan araştırma görevlisine verilen uyarı cezasına AYM'den onay
Elektrikte indirim olacak mı?
Elektrikte indirim olacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yarın bir paket açıklayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yarın bir paket açıklayacağız
Erdoğan: Aşıların tesiriyle kısa zamanda hastalığı geçirmiş oldum
Erdoğan: Aşıların tesiriyle kısa zamanda hastalığı geçirmiş oldum
İstanbul'da zamlı ekmek satışı bugünden itibaren başladı
İstanbul'da zamlı ekmek satışı bugünden itibaren başladı
5 sağlık çalışanını darp eden 2 hasta yakını tutuklandı
5 sağlık çalışanını darp eden 2 hasta yakını tutuklandı
Haydar Dümen hayatını kaybetti
Haydar Dümen hayatını kaybetti
Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası kanun teklifi bu ay Meclis'e geliyor
Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası kanun teklifi bu ay Meclis'e geliyor
'10 bin imama ihtiyacımız var, 7 bin 800'ünün atamasını Ramazan'a yetiştireceğiz'
'10 bin imama ihtiyacımız var, 7 bin 800'ünün atamasını Ramazan'a yetiştireceğiz'
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı!
Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı!
AYM: WhatsApp yazışmaları gerekçesiyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: WhatsApp yazışmaları gerekçesiyle işten çıkarılma hak ihlali
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Emniyet ve tapu müdür yardımcıları dahil sahtecilikten 15 gözaltı
Emniyet ve tapu müdür yardımcıları dahil sahtecilikten 15 gözaltı
Ünvan değişikliğine girmeden 11 yıl müdürlük yaptı...343 bin TL iadesi istendi
Ünvan değişikliğine girmeden 11 yıl müdürlük yaptı...343 bin TL iadesi istendi
Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor
Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti gibi!
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti gibi!
Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak
Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

TBB, elektrik zamlarına dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Şubat 2022 15:59
Yazdır
TBB, elektrik zamlarına dava açtı

TBB'den yapılan açıklamada, elektriğin ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmet olduğu belirtilerek, Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1. maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 1. maddesi kapsamında elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerektiği ifade edildi.

Birlik tarafından Danıştaya dava açıldığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasaya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Hak-İş, gazeteci Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatına ilişkin ifadelerini kınadı
Hak-İş, gazeteci Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatına ilişkin ifadelerini kınadı
Türkiye Barolar Birliğinden avukata silahlı saldırıya kınama
Türkiye Barolar Birliğinden avukata silahlı saldırıya kınama
76 ilin barosu elektrik zamlarını yargıya taşıyor
76 ilin barosu elektrik zamlarını yargıya taşıyor
Talip Geylan: Mazeret tayin sorunu öğretmenlerimizin dramıdır
Talip Geylan: Mazeret tayin sorunu öğretmenlerimizin dramıdır
İlim Yayma Vakfından Süleymaniye'deki yurt inşaatına ilişkin açıklama
İlim Yayma Vakfından Süleymaniye'deki yurt inşaatına ilişkin açıklama
Edirne Barosu Yunanistan'ın hak ihlallerinin AİHM'ye taşıyor
Edirne Barosu Yunanistan'ın hak ihlallerinin AİHM'ye taşıyor

Bu Habere Tepkiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, personel alımlarının tamamlanmasından sonra 2022 yılının ikinci yarısında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacak
Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor
Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor
Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının ilk bölümü henüz açıklanmadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?
Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu tutulması karşısında, davacının çocuğunun bu dersten muaf tutulması isteminin reddedilmesini hukuka uygun buldu.
MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti
MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti
Muğla İli'nde bir lisede yaşanan olay MEB ile Danıştay'ı karşı karşıya getirdi. Okulda görevli müdür vekili ile İngilizce öğretmeni arasında duygusal ilişki yaşandığı iddia edildi. İddia ile ilgili yapılan soruşturma üzerine MEB, müdür vekilini memuriyetten çıkardı. Konu Danıştay'a geldi. Danıştay ise, iddiaları özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, idare mahkemesinin hukuka uygun olduğuna ilişkin verdiği kararın bozulmasını hükmetti. Danıştay ile MEB arasındaki iffetsizlik tartışmasının ayrıntıları şöyle:
Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı
Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, öğretmen olan başvurucunun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım nedeniyle kınama cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne ilişkin bireysel başvuru kararını yayımladı.
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 10 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sendikal faaliyet kapsamında nöbete gelmeyen aile hekimlerine verilen ihtar puanı ile cezalandırılması işlemini hukuka uygun bularak aksi yöndeki mahkeme kararlarını bozdu.
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti
Yüksek maaşlara, çift maaşlara, seçimlere vs. dava açılabilir mi?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
GİH sınıfına geçen Polislerin emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 17 Şubat 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor
Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor
İngiltere?de kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkisini araştıran ve bugüne kadar yapılan en büyük çalışma yayımlandı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl süren araştırmada, günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere kıyasla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu tespit edildi.