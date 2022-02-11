FETÖ operasyonunda 5 avukat yakalandı
Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 5 avukat gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Şubat 2022 16:28
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, avukatlardan N.Y, B.B.E, A.E, Z.T. ve A.L.B. gözaltına alındı, S.P'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Göz altındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız