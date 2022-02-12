Kim bu talihli adaylar: 8 büro personeli kadrosuna bir kişi başvurabilecek

Üniversiteler tarafından ilan edilen sözleşmeli personel kadroları bir nevi kamuda işe girmenin "arka bahçesi" tespitini yapsak ne yalan ne de abartı olur! Bazı yükseköğretim kurumlarınca bir büro personeli için sekiz tane sertifika şartına yer verildiğini, bunun sonucunda da 60 gibi merkezi alımda yerleştirme puanının sınırından geçmeyecek alt düzeyde KPSS puanlarıyla yerleşenleri görüyoruz!

Bunu bizler gördüğü kadar, bu süreci suiistimal edenler ve edilmesine müsaade edenler de çok açık bir şekilde görüyor.

Ne yazık ki üzücü olan kimsenin müdahale etmek gibi bir derdi yok!

İyice bozulan personel alım sistemini daha da bozmaya devam edenler bir yana dursun biz de kısık seslerin hakkını korumak için kişiye özel ilanları, bu ilanlarla atananları buradan duyurmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz.

Şimdi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından 8 Şubat 2022 tarihinde ilan edilen her bir sözleşmeli büro personeli kadrolarında adaylardan (aslında adaydan) istenilen yer verilen sertifika şartlarını sizlerle paylaşalım:

-Girişimcilik Eğitimi sertifikası, TBDY 2018 kapsamında Veri Analiz- Geoteknik Rapor Hazırlama Sertifikası (Ne büyük tesadüf! üniversite tarafından açılan bir sertifika programı)

-Bilişim Teknolojileri sertifikası, Büro Yönetimi ve Sekreterlik sertifikası, MEB onaylı İngilizce sertifikası.

-Fotoğraf Çekimi sertifikası, İşiniz İçin Sosyal Medya sertifikası, 3 Boyutlu Yazıcıların Farklı Sektörlerde Kullanımı sertifikası, Teknoloji ile Öğretim sertifikası ve Hızlı Okuma ve Anlama Eğitimi sertifikası.

-Arduino ile Mikrodenetleyicilere Giriş sertifikası, Adobe IIIustrator CC 2015 Kullanarak Infografik Tasarımı sertifikası, Dijital Ortamda Bilgi sertifikası ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası,

-Genel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası, Teknoloji ile Öğretim sertifikası, Hasta Kabul sertifikası ile MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) sertifikası.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Güvenliği Uzmanlığı

(C) Sınıfı sertifikası, MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü sertifikası, Muhasebede SQL Tabanlı Program Kullanma-ETA SQLS Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikası ile Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı sertifikası.

-İnovasyon sertifikası, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası, 3 Boyutlu Yazıcıların Farklı Sektörlerde Kullanımı sertifikası ile CAD/CAM Temelleri sertifikası.

-Kodlama ve Robotik Eğitmenliği sertifikası, Kişisel Stres Yönetimi sertifikası, Web Konferans Araçlarına ait Temel Kavramlar ve Başlıca Avantajlar sertifikası ile Genel İş Sağlığı Güvenliği sertifikası.

Çok iddialı olacak belki ama görünen köy ne yazık ki kılavuz istemiyor. Yukarıda yer verilen sekiz büro personeli kadrosuna sadece "BİR" kişi başvurabilecektir.

Hayır diyenlerle, sonuçların açıklandığı gün görüşmek dileğiyle.