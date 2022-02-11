Erdoğan, Bakan Nebati ile yarın açıklanacak paketi görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Şubat 2022 17:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek.
Görüşmede yarın açıklanacak olan ekonomi paketi ile ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yarın bir paket açıklayacağız Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız