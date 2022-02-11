Dolar haftayı düşüşle tamamladı
Dolar haftayı 13,50 TL'ye gerileyerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Şubat 2022 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,5420
|13,5430
|13,5030
|13,5040
|Avro
|15,4210
|15,4220
|15,3900
|15,3910
|Sterlin
|18,2740
|18,3660
|18,2920
|18,3840
|İsviçre Frangı
|14,5370
|14,6100
|14,5410
|14,6140
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5120
|13,5920
|13,4730
|13,5530
|Avro
|15,3810
|15,4610
|15,3500
|15,4300
|Sterlin
|18,2140
|18,4240
|18,2320
|18,4420