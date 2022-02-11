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Soruşturma tamamlandı, Sedef Kabaş'a istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Şubat 2022 19:52
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Soruşturma tamamlandı, Sedef Kabaş'a istenen ceza belli oldu

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

FARKLI ŞİKAYETLER BİRLEŞTİRİLDİ

İddianamede, televizyon programındaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret " nitelikte söz ve beyanları üzerine Sedef Kabaş hakkında savcılıkça re'sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından da şikayet dilekçesi verildiği belirtilen iddianamede, CİMER aracılığıyla ve savcılığa dilekçe sunularak da pek çok şikayette bulunulduğu, bu şikayetlerin aynı mahiyette olması nedeniyle birleştirildiği anlatıldı.

Sedef Kabaş'ın televizyondaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tahkir içeren ifadelerini, Twitter hesabı üzerinden de yinelediği belirtilip, şüphelinin alenen müştekinin kişilik haklarına saldırmayı alışkanlık haline getirdiği, müştekinin şeref, onur ve haysiyetine yönelik ağır ifadeleri tekrar tekrar kullanarak suç işleme yönündeki iradesini yinelediği belirtilerek, yapılan suç duyurusuna karşılık açılan soruşturmanın da suçun aynı olması nedeniyle birleştirildiği belirtildi.

SAVUNMASINA YER VERİLDİ

Sedef Kabaş'ın programda yaptığı konuşmasının dökümüne yer verilen iddianamede, polis ifadesinde "hakaret kastının olmadığını, canlı yayında sarf etmiş olduğu bir atasözü olduğunu, bir durumu anlatmak için kullandığını, anlamı güçlendirmek için kullandığı bir metafor olduğunu, Cumhurbaşkanı dahil kimseyi kastetmediğini" diyerek suçlamayı reddettiği vurgulandı.

"ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞTIĞI"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Yargıtay kararlarına yer verilen iddianamede, Sedef Kabaş'ın "ithafının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olduğu ve yazılı basına göre çok daha hızlı ve güçlü bir etkiye sahip olan görsel yayın aracılığıyla söylemlerini etkili biçimde umuma yaydığı, beyanlarının eleştiri sınırlarını aştığı, Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığını alenen saldırı mahiyetinde olduğu, açıklamasında kamu yararının olmadığı" kaydedildi. İddianamede, "Hakarete varmadan eleştirel düşüncesini açıklama imkanı olmasına rağmen hakaret içerikli söz ve beyanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı damgalama amacı taşıyan, nefrete kışkırtma ihtimali olan ve hoş görülebilir bir seviyenin üstünde eleştiri sınırını aşan nitelikte olduğu, bu haliyle de basın ve ifade özgürlüğünden yararlanılamayacağı" belirtildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN 7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içeren sözü birden fazla kez sarf etmesi gerekçesiyle zincirleme olarak "Cumhurbaşkanına hakaret " suçundan 1 yıl 5 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İKİ BAKANA YÖNELİK DE CEZA İSTENDİ

Ayrıca 14 Ocak'taki programda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerinin de "kamusal tartışmaya katkı sağlamayan, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, saygınlığını küçük düşürmeye yönelik, hoş görülebilir seviyenin üstünde eleştiri sınırlarını aşan nitelikte olduğu" belirtilerek, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan iki kez olmak üzere toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirse Sedef Kabaş önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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