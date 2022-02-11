Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Şubat 2022 22:33
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız