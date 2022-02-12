12 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şemsettin Sivasi'nin hayatını konu alan 'Lal' isimli tiyatro oyunun galasına katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile liderler buluşmasında bir araya gelecek.

(Ankara/19.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek ve iki gün sürecek İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa metro şantiyesinde brifinge katılacak, Mudanya Bulvarı hızlı tren üstyapı şantiyesinde saha incelemesi ve basın açıklaması yapacak, ziyaretler gerçekleştirerek milletvekilleri ile istişare toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/10.00-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim ve bazı ülkelerin vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısı yapmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Kiev/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de çeşitli branşlarda mücadelelerle devam edilecek.

- Milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu kayakla atlama erkekler bireysel büyük tepe birinci turda yarışacak.

(Pekin/14.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftaya Medipol Başakşehir-Gaziantep FK, GZT Giresunspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/19.00/Giresun/16.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü, Adanaspor-Altaş Denizlispor, MKE Ankaragücü-İstanbulspor ve Balıkesirspor-Kocaelispor karşılaşmaları yapılacak.

(Bolu/Adana/13.30/Ankara/16.00/Balıkesir/19.00)

4- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 25. hafta mücadelesi toplam 4 maçla; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 22. hafta toplam 3 maçla başlayacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası başlayacak; Darüşşafaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, Semt77 Yalovaspor-Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray Nef maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.30/Yalova/18.00/Bursa/20.15)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasına VakıfBank-Nilüfer Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası Spor Toto-Yeni Kızıltepespor, Ziraat Bankkart-Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma-Halkbank, Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve Bingöl Solhanspor-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/16.30/İstanbul/14.00/İzmir/15.00/Tokat/15.30/Bingöl/16.00)

8- 2022 Avrupa Erkekler Kulüpler Hokey Şampiyonası'na Alanya'da devam edilecek.

- Gaziantep Polisgücü, Polonya'nın AWF Poznan ve Rusya'nın Dinamo Elektrostal takımlarıyla karşılaşacak.

(Antalya/12.30/18.30)

9- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 14. hafta maçları yapılacak.