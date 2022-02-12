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İç ve doğu kesimlerinde sıcaklık artacak - Haritalı

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Şubat 2022 07:00
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İç ve doğu kesimlerinde sıcaklık artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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