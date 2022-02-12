Muğla'da korkutan deprem
Muğla'nın Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 12 Şubat 2022 07:35
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.18'de Muğla Bodrum Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 11,91 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
"Geçmiş olsun Muğla. Bodrum açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz"Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız