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Teknofest kuşağının dahi çocuğu! Küçük yaşta yaptıkları hayran bıraktı

İstanbul'da Bahçelievler Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Bölümü öğrencisi Erdem Çebişoğlu, görmeye alışık olmadığımız sıradışı özellikleriyle kendine hayran bırakıyor. O biraz Selçuk Bayraktar, biraz Elon Musk. İşte 'Lego' takma adlı Erdem'in hikayesi...

Kaynak : Sabah
Eklenme : 12 Şubat 2022 08:44
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Teknofest kuşağının dahi çocuğu! Küçük yaşta yaptıkları hayran bıraktı

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Erdem Çebişoğlu, Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler bölümünde öğrenim gören pek de görmeye alışık olmadığımız gençlerden. Hırdavatçı bir baba ve öğretmen bir annenin tek çocuğu olan Erdem şu anda 17 yaşında ve üniversite sınavına hazırlanıyor.

Erdem'in en büyük hayali makine mühendisi olup Türkiye'ye, demir yollarına hizmet etmek, Türkiye'nin faydasına işler yapmak ve ülkemin ekonomisine onun projelerinin katkı sağlaması. Takma adı 'Lego' olan Erdem biraz Selçuk Bayraktar biraz da Elon Musk...

ORTAOKULDAYKEN BİLGİSAYARLARIN CANLANMASINI İSTİYORDU

Serpil Çebişoğlu, "Ben Erdem'le birlikte birçok şeyi yapmayı öğrendim. Mesela elektriğe dair konuları, raylı sistemleri, makaleleri; bilimsel dergileri, teknolojiyi... Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Çocuğum bana havya ile lehim yapmayı, matkap kullanmayı öğretti. Öğrenmek zorundaydım çünkü çocuğuma yetmek zorundaydım. Ortaokula başladığında bilgisayarlara bilgisayar tamirine merak saldı. Hurdacılardan bilgisayar, bilgisayar kasası toplardım eve getirirdim Erdem onları tamir ederdi. Bir sabah uyandı ve dedi ki: "Anne ben bilgisayarlarla bu kadar uğraşıyorum tamir ediyorum ama artık onların canlanmasını istiyorum dedi. Şok olduk."

EVİMİZDE 20 BİLGİSAYAR 30 TELEVİZYON VE 400 BİN LİRA DEĞERİNDE LEGO VAR

Serpil Çebişoğlu: "11 yaşındayken atık malzemeler toplayıp güneş enerjisi ile çalışan bir araba yaptı tek başına hiç kimse ona yardım etmedi. Ve Tübitak'ın düzenlediği yarışmada birinci oldu. Şu anda evimizde 20 bilgisayar 30 tane televizyon ve 400 bin lira değerinde teknik lego var."

5 YAŞINDA YÜZLERCE UZATICI KABLO YAPTI

Baba Feridun Çebişoğlu: Erdem sürekli fikir üreten bir çocuk. Her gün yeni fikirleri var. Ben Türkiye'den çıkan trenlerin Rusya'yı geçtiği zaman Rusya'nın ray açıklığının fazla oluşundan dolayı çalışmadığını oğlumdan öğrendim. Hem de o henüz ilkokuldayken. "Annesi işe gitmeden önce ona derdi ki "Yazın ihtiyaçlarımı: 1 metre kablo, 1 tane üçlü priz, 1 erkek priz..." Biz de alıp getirirdik. 5 yaşında elektrikli uzatıcı kablo yapmaya merak salmıştı.

Farklı farklı metrajlarda bir sürü uzatıcı kablo yaptı. Mahallede misafirliğe gittiği yerlere priz monte ediyordu. Bizim mahallede herkeste Erdem'in yaptığı prizler, fişler var. Evde o kadar çok birikiyordu ki hediye ediyorduk ailemize, dostumuza. Elektrik direklerini çok incelerdi. Erdem 6 yaşındayken araba ile bir yere gidiyorduk ve bana dedi ki 'Baba şu elektrik direklerinin güzelliğine bakar mısın ya?' Her gün onun çok farklı bir çocuk olduğunu daha iyi anlıyorduk.

"Biz ailecek kampa gitmeyi çok seviyoruz. Kampta elektronik eşyalarımızın şarj olması konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Erdem hemen harekete geçti. İnvertör, akü ve panel aldı eve getirdi. Bir sitem kurdu tek başına ve artık kampa gittiğimizde elektronik eşyalarımızı Erdem'in yaptığı güneş enerjisi ile çalışan ünite sayesinde şarj ediyoruz sıkıntı yaşamıyoruz."

S
Farklı farklı metrajlarda bir sürü uzatıcı kablo yaptı. Mahallede misafirliğe gittiği yerlere priz monte ediyordu. Bizim mahallede herkeste Erdem'in yaptığı prizler, fişler var. Evde o kadar çok birikiyordu ki hediye ediyorduk ailemize, dostumuza. Elektrik direklerini çok incelerdi. Erdem 6 yaşındayken araba ile bir yere gidiyorduk ve bana dedi ki 'Baba şu elektrik direklerinin güzelliğine bakar mısın ya?' Her gün onun çok farklı bir çocuk olduğunu daha iyi anlıyorduk.

"Biz ailecek kampa gitmeyi çok seviyoruz. Kampta elektronik eşyalarımızın şarj olması konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Erdem hemen harekete geçti. İnvertör, akü ve panel aldı eve getirdi. Bir sitem kurdu tek başına ve artık kampa gittiğimizde elektronik eşyalarımızı Erdem'in yaptığı güneş enerjisi ile çalışan ünite sayesinde şarj ediyoruz sıkıntı yaşamıyoruz."

DEVLET DEMİR YOLLARI HAKKINDA A'DAN Z'YE HER ŞEYİ BİLİYOR

"Erdem Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın(TCDD) filosunda bulunan trenlerin modelleri, özellikleri, üretim yerleri, mazotları, kapasiteleri, istasyonları, TCDD ile alakalı yasaları yani kısaca A'dan Z'ye her şeyini biliyor."

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TEORİK BİLGİSİ AKADEMİSYEN SEVİYESİNDE

Erdem'in hayatında çok önemli yere sahip iki öğretmeni var onlardan biri okuduğu okulun Müdürü Ahmet Cömert: Erdem'in uygulamalı derslerde okulun en iyilerinden olduğunu belirten Cömert, sözlerine şöyle devam etti: " Erdem'in raylı sistemler hakkındaki teorik bilgileri bir akademisyen seviyesinde. Benim geçen hafta evimdeki uydu anten bozuldu mesela. Erdem'de görüntülü uydu bulucu sistem var.

Merak etmiş almış. Benim uydumu tamir etti. Mesela birkaç kez okulumuzun zili bozuldu Erdem fark edince hemen gidip tamir etti çalıştırdı zilimizi. Okula yurtdışından heyetler geldiği zaman Erdem ilgileniyor onlarla. Çok güzel İngilizce konuşabiliyor. Hatta okulumuzdaki tek İngilizce konuşabilen öğrencimiz diyebilirim. Erdem ders çalışmayı sevmiyor ama Erdem proje üretmeyi seviyor. Raylı sistemler hakkında dünya literatüründeki her şeyi biliyor; yerli yabancı bugüne kadar çıkan tüm makaleleri okudu.


ÜLKEME VEFA GÖSTERMESSEM YAPTIKLARIM ANLAMSIZ KALIR

Erdem'e ilgi alanlarını ve küçük yaşlardan itibaren neden bunlarla ilgilendiği nasıl bunları başardığı sorulduğunda cevabı çok net: "Tüm bunları internetten araştırarak, makaleler okuyarak yapıyorum. Elektrikli eşyalara, raylı sistemlere, demir yollarına, uçaklara merakım var. Böyle konulardan hoşlanıyorum. En büyük hayalim makine mühendisi olup vatanıma hizmet etmek, demir yollarına hizmet etmek, ülkemin faydası işler yapmak ve ülkemin ekonomisine benim projelerimin katkı sağlaması. Ülkeme aşığım. Ben ülkeme vefa göstermezsem dünyanın en iyi mühendisi olsam da ne fayda. Yaptığım her şey; başarılarım anlamsız kalır. Bu ülkeyi gençler kurtaracak yani bizler."

İSTANBUL HAVALİMANI'NA BAYILIYORUM

"Bazen Cumartesi günleri evden çıkıp İstanbul'daki raylı sistemleri inceliyorum. İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etmeyi seviyorum. Orası gerçekten ülkemiz için bir gurur. Hemen hemen her detayını incelemeye çalıştım. Çok güzeldi. Oraya bayılıyorum"

"Anaokulundayken öğretmeni deftere eğik çizgiler çektiriyormuş. Erdem'de çoktan yazmayı da öğrendiği için eğik çizgilerden sonra 'hayır, hayır, hayır' yazmış. Çünkü sıkılmış.

"Erdem daha 6 yaşındayken sabah kalkıp yanımıza geldi ve dedi ki: "Uçakların karlı havalarda iniş kalkışını kolaylaştırmak için alttan ısıtmalı yol yapılması gerekiyor. Böylece zemin her daim alttan ısıtılacak ve üzeri kar tutmayacak" dedi. Bundan birkaç yıl sonra Ankara'da havalimanı yolunun bazı kısımlarına alttan ısıtma sistemi kurdular."

PROJESİ ÖĞRETMENİNİN DOKTORA TEZ KONUSU

"Erdem yüksek lisans yapan okuldaki öğretmenine raylı sistemlerle alakalı bir proje yapması önerisinde bulundu. Sonra öğretmeni de bunu üniversitedeki profesöre anlatmış. Profesör 'hemen bu projeyi doktora tezinde yaz çok güzel bir fikir' demiş."


Erdem'in odası:

*Odanın içinde uçak, tren ve araba simülatörü var.

*Erdem'in odasında en küçük malzemesine kadar kendi yaptığı elektrik sayacı var. Bunu yapmasının sebebi babasının ona, "Çok elektrik harcıyorsun fatura çok geliyor" demesi. Erdem sadece kendi odasındaki elektrik tüketimini ölçen sayaç yapıp babasına her ay ne kadar elektrik tükettiğini gösteriyor.

*Akıllı bir evde oturmamalarına rağmen Erdem internetten aldığı büyük küçük elektronik malzemeler ile odasını akıllı oda haline getiriyor. Erdem odasında olmasa bile cep telefonu ile vereceği bir komut ile ışıkları, bilgisayarlarını açıp kapatabiliyor.

*Amcasının çöpe attığı 2006 yılından kalma laptopu Erdem çöpten geri alıyor tamir ediyor ve yine internetten aldığı malzemeler ile hiç kimsenin yardımı olmadan sadece nasıl yapacağını internetten araştırarak şu anda sorunsuz çalışabilen bir televizyon haline getiriyor.

*Erdem tren simülatörünü kullanırken bir yandan da müzik dinlemesi için babasının eski arabasından kalan radyoyu söküp, tamir edip simülatörü ile uyumlu hale getiriyor. Evde tren sürerken ona müzikte eşlik ediyor.

*Telefon tesisatı ve internet bağlantısı simülatörü.

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