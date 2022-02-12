Yabancı sevgiliye İstanbul sürprizi

14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl erken geldi. Pazartesi gününe gelen Sevgililer Günü'nü çiftler hafta sonundan kutlamaya başladı. Bugün için yabancı turist İstanbul'da boğaz hattı ve Sultanahmet bölgesine rezervasyon yaparken, yerli çiftlerin gözdesi Sapanca ve Kapadokya oldu. Geçen hafta İstanbul'daki otellerin nispeten doluluğun daha düşük seyrettiğini belirten turizmciler, "Sevgililer Günü'nün doluluğa minimum yüzde 20 katkısı var. Yerli çiftlerin yanı sıra Avrupa, Güney Amerika, BDT ülkeleri ve Rusya'dan bugünü kutlamak için İstanbul'a geliyorlar" diyor.

RUSYA, ABD VE AVRUPA'DAN GELDI

Ralph Radtke, "14 Şubat bu yıl pazartesi gününe denk geldiği için talepler hafta sonuna yoğunlaştı. Sevgililer Günü geçen hafta sonuna göre bu hafta sonu doluluğa yüzde 50 katkı sağladı. Otelimiz yüzde 80 dolu" dedi. Doluluğun yüzde 90'ının yabancı misafirler tarafından sağlandığını anlatan Radtke, "Özellikle Avrupalı ve Rus misafirlerimiz sevgilisine boğaz sürprizi yapıyor. İki kişilik boğaz manzaralı odada konaklama, odaya özel ikramların olduğu sevgililer günü paketimiz günlük 600 eurodan başlıyor" diye konuştu. Restoranların da bu hafta dolduğunu anlatan Radtke, içecekler hariç canlı müzik eşliğinde iki kişilik menünün 3 bin 700 TL olduğunu ekledi. Sultanahmet'te yer alan bir otelin Genel Müdürü Seçil Aytin de, "Bu haftasonu için çok yoğun bir talep var. Geçen hafta doluluk yüzde 70'lerdeyken bugün bu oran yüzde 90'ları aştı. En çok Güney Amerika'dan talep var. Bunu BDT pazarı takip ediyor" dedi. Bugüne özel konsept hazırladıklarını anlatan Aytin, "Canlı müzik, güllerle bezeli romantik bir konseptimiz var. Bölgede oda fiyatlarımız 1500 TL'den başlıyor" şeklinde konuştu. İstanbul'da bulunan diğer bir otelin Genel Müdürü Ahmet Arslan ise, Sevgililer Günü'nün bu hafta sonu otellerin doluluğuna yüzde 20 katkı sağladığını bildirdi.

YERLINİN TERCİHİ SAPANCA

Güral Gür, "14 Şubat Sevgililer Günü'nün etkisiyle rezervasyonlarımızda yüzde 20'lik bir artış yaşadık. Yerli turist talebi yüksek. Özellikle iş yoğunluğundan dolayı uzak rotaları tercih edemeyen çiftler 14 Şubat'a bağlanan hafta sonu için Sapanca'ya rağbet gösteriyor. İstanbul'a yakınlığı, kalabalıktan uzak olması, yeşillikler içinde huzurlu ve romantik bir ortam sunması açısından otellerimizde çiftlere huzur ve konfor dolu bir deneyim sunuyoruz" dedi.

KAPADOKYA'DA BALONLAR DOLDU

TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, Sevgililer Günü'nde Kapadokya'nın gözde olduğunu belirterek, "Bölgenin romantik bir havası var. O nedenle çiftlerimizin gözdesi. Bu yıl da talep yüksek. Geçen hafta yüzde 50 olan doluluklar bu hafta yüzde 70'lere çıktı" dedi. Bu dönemde balona da ilgi olduğunu anlatan Aldemir, "Balonlarda sezona göre fiyat düşük. Sezonda fiyatlar kişi başı 100 eurodan başlarken bu dönemde 65-70 euro. Balonlarımız doldu. Hava şartları izin verdiği sürece uçacaklar" diye konuştu.

Betül ALAKENT