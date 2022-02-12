Uşak'ta kaybolan zihinsel engelli kadın su kuyusunda ölü bulundu

Türkiye bu işçiyi konuşuyor: 'Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin'

Gaziantep’te göçük altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istememesi yürek burktu. O anların görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. “Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” dedi.