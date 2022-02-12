17 yaşındaki üvey kızına tecavüz eden sapık tutuklandı

Bilecik'te Fahrettin U. (33) isimli şahıs üvey kızı E.E.'yi (17) okuldan öğretmenine 'Doğum günümüz var' bahanesiyle aldı. Motosikletiyle çöplük yolundaki bir barakaya götürdüğü üvey kızına tecavüz eden Fahrettin U. daha sonra kaçtı. Olay sonrası genç kız kendi imkanları ile perişan halde evine gelerek yaşanan durumu annesine anlattı.

Annesinin durumu polise haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bu olayla ilgili özel bir ekip kurarken, zanlının motosikletiyle Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Köprühisar köyüne kaçtığı tespit etti. Cep telefonunun sim kartını atan ve mevsimlik orman işçisi olduğundan bölgeyi iyi tanıyan şahıs, son olarak Bilecik merkeze bağlı Beyce köyünde tespit edildi.

Ekipler köydeki ormanlık alandaki 15 bağ evini kontrol edilirken, şahıs en sonunda bağ evinde kıskıvrak yakalandı. Polis sorgusunun ardından Bilecik Adliye Sarayı'na getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Şahsın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ve bir kaç suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü basın mensuplarının görüntü almaması için zanlıyı adliyenin arka kapısından çıkararak cezaevine götürdü.