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Falyalı suikasti kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal cinayeti ile bire bir kopya!

KKTC'de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı ve şoförünün hayatını kaybettiği saldırının tarzı yine 'Kumarhaneciler kralı' ismiyle bilinen Ömer Lütfi Topal'ın 1996'da öldürülmesiyle bire bir kopya çıktı. Topal da evine yaklaştığı sırada aracının içinde kalaşnikofla taranarak öldürülmüştü. Yıllar sonra Kumarhaneciler Kralı Topal'ı, Abdullah Çatlı ve ekibinin gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 12 Şubat 2022 09:20
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Falyalı suikasti kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal cinayeti ile bire bir kopya!

KKTC'de ve ülke dışında otel, casino, sanal bahis faaliyeti yürüten Halil Falyalı (53) Girne'deki otelinden eşi Özge Falyalı ve üç çocuğuyla evine doğru giderken Çatalköy bölgesinde, yolunu kesen bir otomobilden inen saldırganların gerçekleştirdiği suikastta şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürüldü. Cinayet 1997 yılında Kumarhaneciler Kralı Ömer Lütfü Topal'ın Abdullah Çatlı ve adamları tarafından öldürülmesiyle benzerliği dikkat çekti.

4 kameradan 3'ü çalışmıyor

Cinayetin aydınlatılması için KKTC emniyet birimlerinin çalışması sürerken, Türkiye'den güvenlik güçleri de operasyona önemli destek veriyor. Karanlık bir bölgede saldırıya uğrayan Falyalı'nın öldürüldüğü bölgede 4 ayrı güvenlik kamerası bulunduğu, bunlardan 3'ünün çalışmadığı belirlendi.

Suikastte kullanılan kiralık aracı Söylemez kiralamış

KKTC polisinin yürüttüğü soruşturmada, cinayet güzergahında bulunan bir otomobil tespit edilmiş ve Ömer Tunç gözaltına alınmıştı. Sabah'ın haberine göre, Ömer Tunç'un kullandığı kiralık aracın İstanbul'da gözaltına alınan "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen çete lideri Mustafa Söylemez tarafından kiralandığı ortaya çıktı.

Söylemez, suikastten sonra KKTC'den İstanbul'a dönmüş

Mustafa Söylemez'in ayrıca 19.00 sıralarında işlenen cinayetten 9 saat sonra gece 04.00'de Lefkoşa Ercan Havalimanından İstanbul'a uçakla döndüğü belirlendi. Falyalı-Söylemez arasındaki telefon trafiği de cinayette Söylemez kardeşler parmağının ihtimalini güçlendirdi.

Kumarhaneciler KralıÖmer Lütfü Topal cinayetinin kopyası

Otel, kumarhane, sahal bahis gibi karanlık birçok faaliyeti bulunan Halil Falyalı'nın öldürülmesi akıllara Kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal cinayetini getirdi. 28 Temmuz 1996 gecesi Halil Falyalı gibi tam da evine ulaşmak üzereyken Kalaşnikoflu iki kişi tarafından çapraz ateşe tutulan Ömer Lütfü Topal cinayetiyle Falyalı cinayeti arasındaki benzerlik neredeyse cinayetlerin birebir kopya yöntemle işlendiğini gösterdi.

Yıllar sonra Abdullah Çatlı izi bulunmuştu

Ömer Lütfi Topal cinayetinden saldırganlar kullandıkları Kalaşnikofları olay yerinde bırakarak kaçtı. Ancak Halil Falyalı cinayetinde polis 50'den fazla boş kovan buldu. Topal cinayetiyle ilgili soruşturmada yıllar sonra kaleşnikofun şarjör kutusundaki bantta Abdullah Çatlı'nın parmak izi bulunmuştu.

Söylemez Kardeşler Çetesi lideri KKTC'ye verilmeyecek

Halil Falyalı cinayeti kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez ile iki adamının "Devletin Egemenlik İlkesi" gereği KKTC makamlarına teslim edilmeyeceği ve soruşturmaya gölge düşürmemek için çözüm yolları arandığı öğrenildi. KKTC ile olan dostane bağlar nedeniyle 3 şüpheli şahsın sorgusuna, olayın suç mahalli olan Girne'nin Savcısının, soruşturma savcısı olarak girebileceği emniyet yetkililerince ifade edilirken, KKTC'den bir ekibin Ankara'ya geleceği ve EGM üzerinden soruşturma ile ilgili koordinasyon sağlanacağı öğrenildi.

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