MEB'de bir genel müdürlüğün görevi ve yapısında değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığında değişen, gelişen ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde kararnamede belirtilen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla ilgi Yönergenin değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuş olup Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısına, yönetici ve diğer personelinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge" taslağı hazırlanarak Bakan Onayı ile yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren yeni yönergeye ulaşmak için Tıklayınız.

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