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Batman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Batman merkezli 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 47 şüpheliden 9'u tutuklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 10:23
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Batman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sanal Vampirler 72" adlı eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 47 zanlıdan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adli makamlara sevk edilen 40 şüpheliden 18'i savcılıktaki işlemlerinin, 13'ü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9'u tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 9 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Şubat'ta kişilerin sosyal medya hesaplarını "phishing" (oltalama) ve "sosyal mühendislik" yöntemleriyle ele geçirerek, başkalarına ait kimlik, banka, kredi kartı ile mobil bankacılık şifre verilerini temin eden ve yasa dışı bahis siteleri, çevrimiçi oyun platformları ve aracı banka hesapları üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürütenlerin yakalanması için 56 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Batman merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sanal Vampirler 72" adlı eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

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