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İBB'nin İYİ Parti'nin 80 milyon lira borcunu ödediği iddia edildi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in abartılı Ekrem İmamoğlu övgülerinin altında, İBB kasasından İYİ Parti'nin reklam ve tanıtım giderlerinin karşılanması olduğu iddia edildi. İddiaya göre, Ekrem İmamoğlu, İBB kasasından İYİ Parti'nin medya ve tanıtım için harcadığı 80 milyon TL'lik faturasını üstlendi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 12 Şubat 2022 10:29
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İBB'nin İYİ Parti'nin 80 milyon lira borcunu ödediği iddia edildi

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'dan siyaset kulislerini dalgalandıracak bir iddia geldi. CHP'nin 100 milyon liralık reklam ve tanıtım faturasını 'denetimler var' diyerek reddeden Ekrem İmamoğlu'nun, İYİ Parti'nin 80 milyon liralık reklam faturasını ödediği iddia edildi. Bu ödemenin ardından Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na kameralar karşısında abartılı övgüler dizdiği belirtiliyor. İşte Şebnem Bursalı'nın köşesinde yer alan o kulis haber...

Kılıçdaroğlu, 140 milyon liralık faturayı Ankara ve İstanbul'a bölüştürdü

Geçen yıl mayıs ayında CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile görüşmelerinde bu konuyu iletir: "Genel merkezin medya ve tanıtım gideri 180 milyon lirayı buldu. Bunu bizim ödememiz zor. İkiye böldük, 40 milyon TL'yi Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerinden, 140 milyon TL'yi de siz belediye üzerinden ödersiniz."

Denetimler çok fazla, ödersek üzerimize çok gelirler

Genel Başkan'ının bu ricasını kırmayan İmamoğlu, konuyu halledeceğini söyler. Ama bir ay sonraki görüşmelerinde affını rica edip, "Şu sıralar İçişleri Bakanlığı, denetim ve kamuoyunun gözü çok üzerimizde. Bu kadar yüklü faturayı ödersek üzerimize daha çok gelirler. Bunu ya erteleyelim ya da siz başka formül bulsanız" diyen İmamoğlu'nu geri çevirmez Kılıçdaroğlu.

İYİ Parti'nin 80 milyon liralık faturasını İBB ödedi

Fakat gelin görün ki, bu konuşmanın üzerinden birkaç ay geçmeden CHP'li İmamoğlu'nun, İP'in medya ve tanıtım için harcadığı 80 milyon TL'lik faturasını üstlendiği ortaya çıkar! Reklam ve medya satın alma ajansları arasında çok konuşulan bu konu, doğal olarak Kemal Bey'e kadar gider ve Kemal Bey buna çok sinirlenir.

Ekrem İmamoğlu'nu 'İkinci Fatih' ilan etmişti

CHP kulislerinde, İP Lideri Akşener'in, CHP'li İmamoğlu'na abartılı iltifatının altında bu yüklü faturanın yattığı konuşuluyor. Hatırlatmak gerekirse, Yenikapı'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenlerine katılan Akşener, İmamoğlu için "İkinci Fatih Sultan Mehmed" benzetmesi yapmış ve şöyle demişti: "1453'te Fatih Sultan Mehmed aynı senin gibi dedi ki; Bizans'a, Avrupa'ya, Haçlılara rağmen ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı!"

CHP'li belediyenin 30 Ağustos kutlama törenlerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun değil de İP Lideri Akşener'in katılmasının altında da bu yüklü faturanın yattığı konuşuluyor.

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