Ahmet Hakan: 10. Cumhurbaşkanının intikamı çok acı oldu!
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in elektrik tasarrufu için yaptığı uygulamaları köşesinde paylaştı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, köşe yazısında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in israf olmasın diye Çankaya Köşkü'nün lambalarını söndürdüğüne dair geçmişteki söylentileri köşesine taşıyarak elektrik faturalarını azaltmak için bulduğu formülü anlattı.
İsrafı önlemek için Sezer'in köşkün lambalarını söndürme çabasıyla dalga geçildiğinden bahseden Coşkun, elektrik faturalarının kabarmasıyla birlikte hepimiz evlerimizde fazladan yanan lambaları söndürmek için adeta birer Ahmet Necdet Sezer'e dönüştük ifadesini kullandı.
Yazısının sonunda ise Ahmet Necdet Sezer'in intikamının fena olduğu belirterek "Hey gidi Ahmet Necdet Sezer, hey! İntikamın çok acı oldu" diye ironi yaptı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız