Bakan Yanık Ocak ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımın miktarını açıkladı

Bakan Bilgin'den yeni '3600 ek gösterge' açıklaması
Bakan Bilgin'den yeni '3600 ek gösterge' açıklaması
Kağıthane'de hayatını kaybeden 3 arkadaşın ölüm nedeni belli oldu
Kağıthane'de hayatını kaybeden 3 arkadaşın ölüm nedeni belli oldu
HSK, ihraç edilen 8 eski hakim ve savcının inceleme talebini reddetti
HSK, ihraç edilen 8 eski hakim ve savcının inceleme talebini reddetti
Ahmet Hakan: 10. Cumhurbaşkanının intikamı çok acı oldu!
Ahmet Hakan: 10. Cumhurbaşkanının intikamı çok acı oldu!
Dolar yeniden yükselir mi?
Dolar yeniden yükselir mi?
Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti
Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti
Tekstil imalathanesindeki yangında ölen 4 işçinin otopsisi sürüyor
Tekstil imalathanesindeki yangında ölen 4 işçinin otopsisi sürüyor
AK Parti'li Şen AK Parti oylarının yüzde 34'e niçin düştüğünü açıkladı
AK Parti'li Şen AK Parti oylarının yüzde 34'e niçin düştüğünü açıkladı
Gözler bugün açıklanacak ekonomi paketinde
Gözler bugün açıklanacak ekonomi paketinde
Yeni nesil tehlike dijital zorbalık
Yeni nesil tehlike dijital zorbalık
MEB, 53 bin okulun hizmet alanını yeniden belirledi
MEB, 53 bin okulun hizmet alanını yeniden belirledi
Elektrik faturaları için yeni formüller
Elektrik faturaları için yeni formüller
Erdoğan karantinadayken 11 devlet başkanıyla görüştü
Erdoğan karantinadayken 11 devlet başkanıyla görüştü
Hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi
Hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi
Rusya-Ukrayna krizi tırmanıyor! ABD 3 bin ilave asker ve 4 gemi gönderiyor
Rusya-Ukrayna krizi tırmanıyor! ABD 3 bin ilave asker ve 4 gemi gönderiyor
Piyasalarda Ukrayna depremi: Altın ve petrol fırladı
Piyasalarda Ukrayna depremi: Altın ve petrol fırladı
Çalışanlar o sektöre yöneldi, turizmde istihdam sıkıntısı başladı
Çalışanlar o sektöre yöneldi, turizmde istihdam sıkıntısı başladı
Üniversiteye girişte baraj puanı kaldırıldı
Üniversiteye girişte baraj puanı kaldırıldı
Twitter çöktü
Twitter çöktü
Soruşturma tamamlandı, Sedef Kabaş'a istenen ceza belli oldu
Soruşturma tamamlandı, Sedef Kabaş'a istenen ceza belli oldu
Devlete ait ağaçları satan 2'si orman memuru 3 kişi tutuklandı
Devlete ait ağaçları satan 2'si orman memuru 3 kişi tutuklandı
Vaka sayıları açıklandı: 95 bin 65 yeni vaka, 253 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 95 bin 65 yeni vaka, 253 vefat
Savcılık, TÜİK'in ENAG için yaptığı suç duyurusunu haklı buldu
Savcılık, TÜİK'in ENAG için yaptığı suç duyurusunu haklı buldu
AGÜ'lü akademisyenlerden dünyada bir ilk! Şimdiden ihracata başladılar
AGÜ'lü akademisyenlerden dünyada bir ilk! Şimdiden ihracata başladılar
Erdoğan, Bakan Nebati ile yarın açıklanacak paketi görüşecek
Erdoğan, Bakan Nebati ile yarın açıklanacak paketi görüşecek
Karaciğeri iflas eden Belediye Başkanı için acil donör aranıyor
Karaciğeri iflas eden Belediye Başkanı için acil donör aranıyor
Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
TBB, elektrik zamlarına dava açtı
TBB, elektrik zamlarına dava açtı
El ilanı dağıtan araştırma görevlisine verilen uyarı cezasına AYM'den onay
El ilanı dağıtan araştırma görevlisine verilen uyarı cezasına AYM'den onay
Elektrikte indirim olacak mı?
Elektrikte indirim olacak mı?
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Bakan Yanık Ocak ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımın miktarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:- "Elektrik yardımından barınma yardımına, evde bakım yardımından Sosyal Ekonomik Destek'e, Genel Sağlık Sigortası yardımından eğitim yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşımızı yalnız bırakmadık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 12:45
Yazdır
Bakan Yanık Ocak ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımın miktarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4 milyar 897 milyon lira nakdi yardımda bulunduklarını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayında yapılan nakdi yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Hak temelli, hesap verebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardımlaşma sistemini kurduklarını ve bunu devam ettirdiklerini ifade eden Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere ocak ayı içerisinde 143 milyon lira "elektrik tüketim desteği" verdiklerini belirtti.

Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için de destekte bulunduklarını ve bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası primlerinin karşılandığını kaydetti.

Yanık, "Vatandaşlarımızın SGK'ye ödemesi gereken 1,9 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası primini bakanlık olarak biz üstlendik. Ayrıca 2,6 milyon liralık hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı adı altında ödenen tutarı da hak sahiplerine iade ettik." bilgisini verdi.

- Engelli vatandaşlar aileleri ile birlikte destekleniyor

Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikalar geliştirmenin yanı sıra ekonomik destek verdiklerini, bu kapsamda 1,138 milyar lira engelli aylığını ve 957 milyon lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını aktardı.

İhtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini, bu doğrultuda Sosyal Ekonomik Destek (SED) sunduklarını da dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek, onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu doğrultuda ailelerimize toplamda 234,6 milyon lira destekte bulunduk."

- "Vatandaşlarımızın kış aylarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verdik"

İhtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için yeni bir ek kaynak hazırladıklarına dikkat çeken Yanık, "Vatandaşlarımızın kış aylarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verdik. Bu kapsamda ilk etapta 220 milyon lirayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, "şartlı eğitim yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere de eğitim desteğinde bulunduklarını, 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardım yaptıklarını ifade etti.

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarına yönelik de destek verdiklerini belirten Yanık, bu yardımlar kapsamında hak sahiplerinin hesaplarına toplamda 259 milyon lira yatırdıklarını ayrıca doğum sonrasında talep eden her vatandaşa doğum yardımı kapsamında 30,2 milyon lira destek sağladıklarını da kaydetti.

Bakan Yanık, Kovid-19 nedeniyle hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı ile dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini, e-Devlet üzerinden Faz-3 destek başvurusunun sürdüğünü, ocak ayına ilişkin 7,3 milyon lira Faz-3 ödemesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

KAPAT [X]

- 5,8 milyon liralık barınma yardımı

Yanık, kış ayları nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların barınma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yardımlarının da bulunduğunu vurgulayarak, "Bu ay içerisinde aktardığımız 5,8 milyon liralık barınma yardımı ile oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin yapımı bakım-onarımını gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi desteklerin düzenli bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için kaynaklarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Elektrik yardımından barınma yardımına, evde bakım yardımından Sosyal Ekonomik Destek'e, Genel Sağlık Sigortası yardımından eğitim yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bu doğrultuda ocak ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik 4 milyar 897 milyon lira nakdi yardımda bulunduk."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
İki bakanlığın iş birliğiyle çocuklara yönelik sosyal hizmetler revize edilecek
İki bakanlığın iş birliğiyle çocuklara yönelik sosyal hizmetler revize edilecek
Bakanlık, koruması altındaki kız çocukların geleceğine rehber oluyor
Bakanlık, koruması altındaki kız çocukların geleceğine rehber oluyor
Ocak ayında Paşaların emekli maaşları ve ikramiyeleri belli oldu
Ocak ayında Paşaların emekli maaşları ve ikramiyeleri belli oldu
'Bu yıl 23 Sosyal Hizmet Merkezi daha açılacak'
'Bu yıl 23 Sosyal Hizmet Merkezi daha açılacak'
İŞKUR geçen ay 112 bin 992 kişiyi işle buluşturdu
İŞKUR geçen ay 112 bin 992 kişiyi işle buluşturdu
Bakan Yanık: Destek programlarını ülke geneline yaygınlaştırıyoruz
Bakan Yanık: Destek programlarını ülke geneline yaygınlaştırıyoruz

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar

Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar

Temyiz tarihini kaçıran avukata Danıştay'dan kötü haber! Muafiyetiniz vardı
10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi

10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi

YKS'ye giren adaylar için bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte, baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak- YÖK'ün yeni düzenlemesiyle üniversite sınavına başvuru yapan 2,5 milyon dolayındaki aday arasından puanı hesaplananların tümü, artık üniversite tercihi yapabilir hale gelecek
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kim bu talihli adaylar: 8 büro personeli kadrosuna bir kişi başvurabilecek

Kim bu talihli adaylar: 8 büro personeli kadrosuna bir kişi başvurabilecek

Üniversitelerde kişiye özel ilan furyası bir türlü sona ermiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de sözleşmeli personel alımlarında onlarca kişiye özel sertifika şartına yer verdi!
2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, personel alımlarının tamamlanmasından sonra 2022 yılının ikinci yarısında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacak
Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının ilk bölümü henüz açıklanmadı.
Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?

Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu tutulması karşısında, davacının çocuğunun bu dersten muaf tutulması isteminin reddedilmesini hukuka uygun buldu.
MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

Muğla İli'nde bir lisede yaşanan olay MEB ile Danıştay'ı karşı karşıya getirdi. Okulda görevli müdür vekili ile İngilizce öğretmeni arasında duygusal ilişki yaşandığı iddia edildi. İddia ile ilgili yapılan soruşturma üzerine MEB, müdür vekilini memuriyetten çıkardı. Konu Danıştay'a geldi. Danıştay ise, iddiaları özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, idare mahkemesinin hukuka uygun olduğuna ilişkin verdiği kararın bozulmasını hükmetti. Danıştay ile MEB arasındaki iffetsizlik tartışmasının ayrıntıları şöyle:
Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı

Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, öğretmen olan başvurucunun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım nedeniyle kınama cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne ilişkin bireysel başvuru kararını yayımladı.
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı: Zamlar AK Parti'nin oylarını yüzde 34'e düşürdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı: Zamlar AK Parti'nin oylarını yüzde 34'e düşürdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber’de konuk olduğu programda partisine ilişkin kendi yaptırdıkları anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Fahiş elektrik faturaları ve zamlar sonrası AK Parti’nin oylarının düştüğünü belirten Mustafa Şen, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faturalarla ilgili açıklayacağı kararlar sonrası oylarının tekrar yükseleceğini söyledi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Sivrisinekleri hangi renkler çekiyor?

Sivrisinekleri hangi renkler çekiyor?

ABD?de yapılan yeni bir araştırmada, sivrisineklerin en çok ilgili gösterdiği renkler açıklandı. Washington Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, sivrisineklerin kırmızı, turuncu, siyah veya camgöbeği rengini tercih ettikleri belirtilirken, yeşil, mavi veya mor olan noktaları göz ardı ettikleri aktarıldı.