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'İstanbul-İzmir otoyolu ile Osmangazi köprüsü ekonomiye değer kattı'

"(İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü) Proje, ekonomiye değer kattı, yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine büyük katkı sağladı"- "(Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı) 2023-2050 yılları arasındaki 27 yıllık projeksiyonda, ekonomik kazancı 871,47 milyon dolar olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 13:12
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'İstanbul-İzmir otoyolu ile Osmangazi köprüsü ekonomiye değer kattı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün nüfusun en yoğun olduğu bölgeyi daha da canlandırdığını ve ekonomiye değer kattığını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Mudanya Bulvarı Hızlı Tren Üstyapı Şantiyesi"nde saha incelemesinin ardından yaptığı konuşmada, tüm şehirlerde olduğu gibi Bursa'yı da dünyayla ulaşımın her modunda bağlamak için ciddi planlamalar yaptıklarını söyledi.

Bursa'nın ulaşım ağını kuvvetlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını belirten Karaismailoğlu, "13 milyarı Yap-İşlet-Devret kapsamında olmak üzere, Bursa'ya son 20 yılda sadece ulaşım ve iletişim alanında yaptığımız yatırım miktarı, yaklaşık 29,5 milyar liradır. Bursa'nın 2003'te 194 kilometre bölünmüş yolu vardı, 600 kilometreye ulaştırdık." diye konuştu.

Kentin yıllarca demir yolundan yoksun bırakıldığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı inşaatıyla Bursa'yı demir yolu ağına entegre ediyoruz. Ağustos 2020'de eksik olan kısımlarının da ihalesini yaptığımız projemizin yeni inşaatına da 4 ay önce başladık. Böylece hızlı tren hattımızın tüm kesimlerinde tam kadro çalışmalar, tüm hızıyla yoluna girmiş oldu. Hızlı tren hattı, Gürsu-Yenişehir güzergahını takip ederek, Osmaneli mevkiinde yapılacak müselles hatla Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'na bağlanarak, güzel Bursa da hızlı tren ağına dahil olacak. Aynı zamanda Bursa'nın batısında Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Karacabey istasyonlarından geçerek, Balıkesir'e ulaşacak. Böylece Bursa-Balıkesir arasında da demir yolu bağlantısı hizmete alınacak."

Bakan Karaismailoğlu, proje kapsamında yolcu taşımacılığıyla yük taşımacılığının beraber yapılacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"20 bin 706 metre uzunluğunda 18 tünel, 545 metre uzunluğunda 4 demir yolu köprüsü, 2 bin 445 metre uzunluğunda 3 viyadük ve 5 bin 495 metre uzunluğunda 24 köprü inşa ediyoruz. Toplam 7 istasyon ve 201 kilometre uzunluğundaki hat tamamlandığında Bursa, demir yolu ağına entegre olacak. Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'na metronun entegre edilmesiyle Bursalılara hızlı tren erişimi için çok rahat ve dakik bir seçenek sunacağız. Projeyi 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Hızlı tren projesi tamamlandığında 2024-2050 yılları arasındaki 26 yıllık projeksiyonda, zamandan 4,3 milyar lira, kara yolu bakım ve işletmesinden 585 milyon lira, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi dışsal faydalardan 10,5 milyar lira olmak üzere, toplam ekonomik tasarruf 15,4 milyar lira olacak."

Türkiye'nin hem ulaştırmadaki hem de haberleşmedeki tüm süreçlerde dijitalleşme atağı başlatarak, her anlamda dünyayla senkronize hale geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirerek Bursa'yı da içine alan Marmara Ringi'ni oluşturduk." dedi.

- Gayri safi yurt içi hasılaya 8,5 milyar lira katkı

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün nüfusun en yoğun olduğu bölgeyi daha da canlandırdığına değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Proje, ekonomiye değer kattı, yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine büyük katkı sağladı. İstanbul-İzmir Otoyolu güzergahındaki tesisleri, bakım ve işletme merkezleriyle diğer ticari alanlarda binlerce personel, bu proje sayesinde istihdam edildi. Otoyolun hizmete girmesinden sonra bu güzergahta 306 yeni işletme belgeli tesis açıldı, 31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı, 61 bin yatak eklenen işletmeler, böylece daha uzun bir turizm sezonu geçirdi." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, ticari limanların varlığı nedeniyle Türkiye'den yapılan ihracat ve ithalatın önemli bir kısmının gerçekleştirildiği bölgenin ulaşımda sağlanan kolaylıklarla gelişimini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Projenin, üretim sektöründe gayri safi yurt içi hasılaya 8,5 milyar lira katkı sunduğunu, otoyol güzergahında 8 yeni organize sanayi bölgesi konumlandırıldığını bildiren Adil Karaismailoğlu, bölgenin yatırımcılar için çekim merkezi haline geldiğini anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki 13 organize sanayi bölgesinde 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı. Burada 54 bin personel istihdam ediliyor. İklim koşullarıyla, coğrafyasıyla tarıma elverişli bölgede, 300 bin dekar ekili alan artışı, üretim hacminde de 408 bin ton artış sağlandı. Hayvancılıkta da küçükbaşta 713 bin, büyükbaşta 350 bin hayvan artışı görüldü. Otoyol sayesinde tarım arazilerinde üretilen ürünler, tüketiciye çok daha kısa sürede ulaşıyor. Üretimin, istihdamın, kalkınmanın, iletişimin altyapısını da milletimize ulaştırılmasını da bizler sağlıyoruz. Sırada 1915 Çanakkale Köprüsü var. Köprü sayesinde bölge, yükselen Avrasya ve Afrika coğrafyasının ticari kavşak noktası haline gelecek."

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- "Metronun ekonomik kazancı 871,47 milyon dolar olacak"

Bursa'da devam eden Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı yapımına değinen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Toplam 4 istasyon ve 6 kilometre uzunluğunda olan Emek-HT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı, tamamlandığında Bursa'daki raylı sistem uzunluğu 46,7 kilometreden 52,7 kilometreye ulaşacak. İşletmede olan Emek-Arabayatağı Metro Hattı, yapacağımız uzatmayla Mudanya Bulvarı'nı kat ederek, en önemli duraklar olan Hızlı Tren Garı ve nihayetinde Şehir Hastanesi'ne ulaşacak. Böylelikle hastaneye erişim kolaylaşacak. Metro hattı, günlük 300 bin yolcuya hizmet verecek."

Adil Karaismailoğlu, devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı inşaatının aç-kapa yöntemiyle yapılacağını dile getirerek, "Caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacak. 2023 yılı içinde tamamlamayı hedeflediğimiz metro hattıyla çok büyük maddi kazanımlara sahip olacağız. 2023-2050 yılları arasındaki 27 yıllık projeksiyonda, zamandan 797 milyon dolar, karayolu bakım ve işletmesinden 58 milyon dolar, önlenecek kazalardan 1,5 milyon dolar, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi dışsal faydalardan 16 milyon dolar olmak üzere metronun ekonomik kazancı 871,47 milyon dolar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milleti yalanlarıyla kandıracaklarını sandılar"

Türkiye'nin raylı sistem altyapısında 20 yılda millete sağlanan konforu ve güveni her fırsatta dile getirdiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Heykelden öte projeleri olmayan, her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet edenler, dar zihniyetler, Bursa'daki çalışmalarımıza da kara leke sürmeye kalktı. Bizler, işimizde gücümüzdeyiz. Ana muhalefet partisi genel başkanı ve partisinin milletvekilleri tarafından, Bursa Hızlı Tren Hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalanlara muhatap olduk. Milleti yalanlarla kandıracaklarını sandılar. Yok öyle, çamur at izi kalsın. Gereken cevapları verdik, mahkemede hesaplaşacağız. Gerçek dışı, iftira niteliğindeki yalan bilgilerle kendilerini rezil etme pahasına talihsiz açıklamalar yaptılar. Bizler, işin doğrusunu herkesin anlayacağı dilde anlattık. 106 kilometrelik ilk ihale, 201 kilometreye çıktı. Üstelik iki ihale arasında 29 aylık süre farkı var. Projeye, 7 Yüksek Hızlı Tren Garı-İstasyonu yapımı ilave edildi. Veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Araştırmadan, bir yalanın üzerine atlarsanız milleti kendinize güldürürsünüz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları, ilgili bürokratların katıldığı programda, Karaismailoğlu, devam eden projelerin şantiyelerdeki yetkililere bağlanarak, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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