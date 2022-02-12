Bakan Bilgin'den yeni '3600 ek gösterge' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Şubat 2022 13:34
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600 ek göstergenin önümüzdeki hafta müzakere edileceğini açıkladı. Bakan Bilgin 3600'ü de en adil şekilde düzenleyeceğiz ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600'ün önümüzdeki hafta müzakere edileceğini açıkladı.
Bakan Bilgin açıklamasında: "Önümüzdeki hafta Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız