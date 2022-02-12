Rekabet Kurumu 49 müteşebbis hakkında soruşturma yürütüyor

Rekabet Kurumu, işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma başlattı.

Bu kapsamda Türkiye genelinde 49 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma dahilinde bulunan firmalar arasında Türkiye'de on binlerce çalışanı bulunan e-ticaret, perakende, medya devleri ile yemek zinciri firmaları bulunuyor. Centilmenlik anlaşması çalışanları olumsuz etkiliyor.

"Anlaşmanın etkileri çalışanların baskılanmasına yol açıyor"

Rekabet Kurumu 5. Denetim Uygulama Dairesi Başkanı Nazlı Varol,

"Teşebbüsler arasındaki centilmenlik anlaşması çalışan ayartmama anlaşması niteliğinde. Teşebbüslerin birbirinden çalışanlarını almamamak onlarla bir iş görüşmesi yapmamak üzerine kurulu bir anlaşma. Etkileri çalışanların ücretlerinin kısıtlanmasına çalışanların baskılanmasına yol açıyor."

dedi.

Peki 1 Nisan 2021'den bu yana devam eden soruşturmada hangi aşamaya gelindi?

"İş gücü soruşturmasında soruşturma raporunu yayımlama aşamasındayız. Tarafların uzlaşma talepleri oldu bazı taraflarla uzlaştık bazı taraflarla süreç yürüyor. Bazı taraflar bakımından da soruşturma süreci aynen devam ediyor."

1 Nisan'da teslim edilmesi gerekiyor

Soruşturma sürecinin ne zaman tamamlanması bekleniyor?

"Soruşturma raporunun 1 Nisan'da teslim edilmesi gerekiyor ama ondan sonra savunma süreçleri olacak. O birazcık daha zaman alır 6 ay bir yıl arası. O süreçte bitecek."

Soruşturma sonucunda rekabet kanununun ihlal edildiği tespit edilirse para cezası uygulanıyor.

Firmaların aynı zamanda bu soruşturma konusu anlaşmalara son vermeleri gerekiyor.