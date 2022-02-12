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Bakanlıktan 7 maddelik '14 Şubat' uyarısı

Ticaret Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle artan indirimli satış kampanyalarına karşı tüketicileri, mağduriyetler yaşamamaları için uyardı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 12 Şubat 2022 15:27
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Bakanlıktan 7 maddelik '14 Şubat' uyarısı

Bakanlık açıklamasında, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle satış kampanyalarında artış görüldüğü belirtilerek, uyarı yapıldı. Bu dönemde, tüketicilerin yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, sipariş iptali ve cayma hakkını kullandırmama gibi mağduriyetler yaşamamaları için tüketicilerden dikkatli olması istendi.

7 MADDELİK UYARI

Açıklamada tüketicilere yönelik uyarılar, 7 madde ile yer alırken, şunlar kaydedildi:

"Satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat edin, karşılaştırma yapın. Gerçekçi olmayan veya yüksek görünen indirimlere dikkat edin. Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı daha fazla dikkat gösterin. Satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yaparak ticari unvanını, adresini ve hakkındaki şikayetleri kontrol edin. Alışveriş yapılacak internet sitesinin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat edin. İnternet sitesinin sahte veya taklit olması ihtimaline karşı adres çubuğunu kontrol edin. Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ve satıcının unvan, iletişim bilgileri, toplam tutar ve cayma haklarının yer aldığı ön bilgileri ayrıntılı okuyun."

İndirimli satış kampanyaları kapsamında yapılan alışverişlere ilişkin hak kaybına uğrayan tüketicilerin, uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırlar da dikkate alınarak, tüketici hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerine başvurmaları gerektiğine dikkat çekildi.

UÇAN BALONLARA DİKKAT

Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü'nde uçan balonların satışında da artış görüldüğü kaydedilerek, "Bu dönemde yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Helyum gazı dışında bazı yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip gazlar kullanılarak dolumu gerçekleştirilen uçan balonların çakmak, kibrit ve mum gibi bir alev kaynağına yakın bulunması halinde ciddi yanıklar gerçekleşebilmektedir. Söz konusu riskin bertaraf edilebilmesi amacıyla uçan balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaklanmıştır. Bu bağlamda; tüketicilerimizin uçan balon satılan yerlerde dolum yapılan gazın niteliğini öğrenmeleri ve sadece helyum gazı ile doldurulan uçan balonları satın almaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin, 'Alo 175' tüketici hattından bakanlığa ulaşabileceği vurgulandı.

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