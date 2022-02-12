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Yeni ekonomik pakete iş dünyası ne dedi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye yeni destek paketini açıkladı. 60 milyar TL'lik üç yeni destek paketi özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimi noktasında kritik öneme sahip. İhracatçı sektörler ve iş dünyası açıklanan yeni ekonomi paketin olumlu olduğunu açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 16:28
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Yeni ekonomik pakete iş dünyası ne dedi?

Yeni paketle ilgili Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, "Üretim, istihdam ve ihracatla büyümeyi odak noktasına alan ülkemizin sanayisi için önemli bir paket. İhracatçı sektörlerimizin bel kemiği olan kobilerimizin finansmana kolay erişimi açısından önemli fırsatlar içeriyor. Üretmek isteyen, daha da önemlisi ürettiğini dış pazarlara satarak ülkeye döviz girdisi sağlamak isteyen ihracatçı sektörlerimiz için KDV reformu da büyük önem taşıyor. Bunu da başarabilirsek küresel ekonominin daraldığı bu dönemi en az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum" dedi.

Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu da, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yeni ekonomi paketi son derece yerinde bulduğunu belirterek, "Özellikle 24 ay geri ödemesiz kredi paketi finansmana erişimde zorlanan kobilerimiz için can suyu olacaktır. Demir ve demir dışı metaller sektörünün gerçek kahramanları olan üretici firmalarımızın ihracat yolunu ne kadar açarsak ülkemiz o kadar kazanmış olur" dedi.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Erkan Uçar, "60 milyar TL'lik üç yeni destek paketi özellikle ihracatçı sektörlerimiz açısından büyük öneme sahip. 24 ay geri ödemesiz 96 ay vadeli kredi paketi finansman açısından firmalarımıza nefes aldıracak. Yatırıma ve üretime teşvik eden bir ekonomi paketi. Tüketerek değil, üreterek büyümek isteyen ülkemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger de, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yeni ekonomi destek paketi ihracatçı sektörleri, özellikle de KOBİ'lerimizi çok yakından ilgilendiriyor. Ülkemiz sanayisinin üretim potansiyeli görünenden çok daha fazla. Potansiyelimizin aşağıda kalmasının en büyük nedeni finansmana ulaşımdaki zorluklar. 60 milyar TL'lik üç yeni destek paketi bu noktada üretici KOBİ'lerimize nefes aldıracak. İhracatla büyümek isteyen ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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