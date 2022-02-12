Uzman çavuşun tabancayla yaraladığı kişi hastanede öldü
Adana'da, tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla yaralanan kişi 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 18:56
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanda, 7 Şubat'ta uzman çavuş Ogün K'nin (24) tabancayla yaraladığı Özkan Bolat (35) tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Bolat'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Özkan Bolat, eşi Y. Bolat (24) ile bir arada gördüğü Ogün K. ile bir apartmanda 7 Şubat'ta tartışmıştı. Ogün K, yanında bulunan tabancayla Özkan Bolat'ı yaralamıştı. Bolat hastaneye kaldırılmış, merkez Sarıçam ilçesinde yakalanan Ogün K. de tutuklanmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız