Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 20:41
Beykapısı Mahallesi'nde Mustafa A. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla ağır yaralanan Mustafa A, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız