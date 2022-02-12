Osmaniye Belediye Başkanı'ndan silahlı saldırı açıklaması

Osmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırıda bulunuldu.

Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki belediye binasına, bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, yaptığı araştırmada mermilerden ikisinin Belediye Başkanı Kadir Kara'nın makam odasının pencere camına isabet ettiğini belirledi.

Kara'nın odasında olmadığı sırada saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Kara, Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bina önünde menfur bir olay meydana geldiğini belirtti.

Gerçekleşen olayın belediyeyle alakası olmadığını ifade eden Kara şunları kaydetti:

"Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre, olayın belediyemizle ilgisi olmadığı, kullanılan silahtan çıkan merminin tesadüf eseri binamıza isabet ettiği bildirilmiştir. Kolluk güçlerimiz, olayla ilgili araştırmayı çok yönlü sürdürmektedir. Olayda hiç kimsenin zarar görmüş olmaması en büyük tesellimizdir. Başta sayın Valimiz, Başsavcımız, Emniyet Müdürümüz, Alay Komutanımız olmak üzere, olaya en çabuk şekilde müdahale edip sorumluları takibe başlayan tüm kolluk güçlerimize teşekkür eder, bu tip olayların şehrimizde tekrarlanmamasını dileriz."